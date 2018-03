parabéns mulheres

Poderia ser populista e dizer que todos os dias são dias das mulheres.

Exceto na final do Brasileirão e do Pôquer Star.

E em homenagem a ELAS, responderei a uma lista da REVISTA ALFA, aquela de macho, em cuja capa já estiveram GALVÃO BUENO, LUCIANO HULK e STEVE JOBS – sem exibirem suas barrigas tanquinho, graças a deus.

Segundo matéria da revista, são: “As novas regras da masculinidade”

Consultaram filósofos, especialistas, doutores e catedráticos para compor este “pequeno manual do que realmente importa para um homem hoje”.

Consultaram é as amiguinhas da Redação.

Pois não entendem nada do que é ser um homem e exercer a sua masculinidade.

Quer a prova?

Respondi pelo meu computador.

Sei que minhas irmãs vão dizer: Não aprendeu nada…

Aprendi a ser sincero.

Eles dizem [em bold], e eu provo o contrário:

Você precisa sentir dor para se tornar quem você deseja ser.

Que papo é esse?! Homem que é homem urra de dor quando enrosca um pelinho, leva agulhada, canelada.

Não há nada que dê a você o direito de usar roupas amarrotadas no trabalho.

Como não?! Homem que é homem chega da noitada ao trabalho, ou do hotel barato, ou da casa de alguém, e não tem ideia do que rolou na noite anterior.

O carro de um homem não pode ter adesivo engraçado nos vidros, a não ser que eles tenham sido colados pelo filho mais novo.

Pode sim. Especialmente se for do time e uísque preferido.

Jogue fora seu sapatênis. E o do seu vizinho. Ofereça uma recompensa para as pessoas que jogarem os delas fora.

E homem que é homem lá liga para sapatos?! Isso é coisa de mulher…

Interjeições que você nunca pode usar ao chegar ao orgasmo: “Uau!” e “Viva!”

Pode sim. E inclua: “É isso aí! Mandou bem, gata! A melhor, a melhor!”

Nunca implore para fazer sexo. Muito menos para não fazer. Nunca implore. A não ser que você esteja sob a mira de uma arma.

Não?! Fazer joguinho?! E tem que ser vulgar, tipo: Bora metê? Qué fazê nenê?!

Cumprimente todas as pessoas no trabalho.

Lógico. Especialmente as gostosas.

Não pinte o cabelo de acaju.

Não pinte de acaju, nem de rosa, vermelho, azul, marrom, preto, nada! E diga: Amo meus cabelos brancos. Mas sabia que os pentelhos também são?

Drogas depois dos 40 só se você já tiver ganhado um disco de platina e tocar guitarra. Se for baterista, não pode.

Tá maluco?! Depois dos 50, com a ingenuidade perdida, e os sonhos ignorados, nada mais chique do que chegar pra turma dos amigos dos filhos e perguntar: Alguém tem seda?

Um homem sabe quando seu tempo passou.

Espera lá, relógio biológico não é coisa de homem! Sem contar os avanços da indústria farmacêutica.

Só use seu carro para chegar a lugares em que você não conseguiria chegar a pé.

Carro?! Bike. Ou moto acima de 400 cilindradas.

Um homem chora, no máximo, duas vezes por ano. Se ele chora mais do que isso, precisa de ajuda.

Depende. Se o time for para a Libertadores…

Xingar por causa de futebol é sinal de boa saúde mental.

É sinal de estar vivo.

Um homem sabe preparar uma refeição. Pode ser só de um tipo. Mas precisa ser gostosa.

Homem sabe fazer churrasco, pratos raros e exóticos e sabe encomendar bem – tem telefones dos restaurantes étnicos da região gravados no celular.

Um homem não deve pedir desculpas por estar olhando para um decote, a não ser que seja de uma parenta de primeiro grau.

Homem olha a bunda.

Nunca telefone antes.

Acuma? Telefone sempre. Se ficar fazendo charminho e não telefonar, outros passam na frente.

Abra a porta para elas. Até para sua ex-mulher, antes de entrar no escritório de advocacia para assinar o divórcio.

Concordo. Mas deixe a ex-mulher esperando.

Cerveja, sim. Uísque, sim. Vinho, sim.

Coquetel nunca. E nada de cheirar rolha.

Não aceite nenhum drinque com cor de esmalte de prostituta. Caipirinha de saquê está no limite da irresponsabilidade. A não ser que seja de graça.

Campari!

Jogue videogames adultos. Grand Theft Auto 4, Call of Duty: Black Ops, L.A. Noire e Uncharted 3.

Tá, fica jogando videogame, e deixe a noite para os profissionais.

Não discuta a relação. A não ser que você queira levá-la para a cama.

Relação não se discute, se impõe. Afinal, toda a mulher é louca.

Quanto mais velho você fica, mais tem de se exercitar.

Com sinvastatina no bolso.

Não broxe. Se broxar, tente novamente em 15 minutos. Se broxar de novo, fale o mínimo possível. Tome um remédio.

Que papinho… Se broxar de novo, culpe ela!

Jamais queira saber por que você não foi convidado para uma festa.

E alguém tá ligando?! Entre e já fique íntimo de todos.

Não tenha um gato.

Claro que tenha. Chamado CHICO, em homenagem ao Buarque. E Coloque as fotos dele no FACE.

Nunca demore para responder a um e-mail.

O que é mesmo e-mail?

Nunca responda a um e-mail rápido demais.

Você vai sair com alguém que ainda use e-mail? Vão anexar as fotos?!

Toda mulher tem um minuto na vida em que diz “Vou dar para qualquer um”. Esteja lá.

Não… Deixe os que jogam videogame e não têm gatos terem uma chance na vida.

Trabalhe.

Se não herdou nada. Jorge Guingle nunca trabalhou e comeu a Marilyn Monroe, Hedy Lamar, Kim Novak, Ava Gardner, Susan Hayward, Jayne Mansfield, Marlene Dietrich e Janet Leigh, Rita Hayworth… Isso segundo o Wikipedia.

Sua sogra não é sua amiga.

O que é isso?! Comercial de cerveja?! Sogras são para serem sempre e mais amadas.

Pague a conta.

Coisa mais antiga…

Esteja preparado para trair sua mulher e ser traído.

Homem que é homem tá lá preocupado com isso?! Só os fracos temem ser traído.

Só vista sunga se estiver absolutamente seguro.

Homem que é homem não tem sunga no armário.

Satisfeito?

Dá próxima vez, liguem para quem entende.

Ou sejam honestos: homem que é homem não fica fazendo demagogia.