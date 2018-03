os tijolinhos

“Cada filme é um tijolinho que vai construindo a casa de nosso aprendizado, onde nos sentimos bem, confortáveis, onde conseguimos dialogar, emitir conceitos e nos fortalecer com certezas e forças para tomar decisões. O cinema ajuda a construir nosso conhecimento.” [LEON CAKOFF]

O escritor concedeu por e-mail entrevista ao iG e falou sobre a preparação do espetáculo “Deus É um DJ”, sobre a indicação de “Tropa de Elite 2” como representante do Brasil no Oscar 2012 e sobre Rafinha Bastos.

Foto: Divulgação/Vicente de Mello Ampliar Marcos Damigo e Maria Ribeiro na peça “Deus é um DJ”, que tem direção de Marcelo Rubens Paiva

iG: Em entrevista ao iG durante o Festival de Paulínia você disse que dirigir é uma terapia coletiva. Como foi essa terapia em “Deus é um DJ”?

Marcelo Rubens Paiva: Foram dois meses de convívio em que deixamos de lado mulheres, maridos, filhos, amigos, ficamos focados na peça. Rolaram risos, choros, trocas de confidências. Artista é muito sensível…

iG: Como é dirigir uma peça escrita por outra pessoa?

Marcelo Rubens Paiva: Não é a primeira vez. No ano passado, dirigi “Lá Fora, Algum Pássaro Dá Bom Dia”, da dramaturga paulista Priscila Nicolielo. Tem de entrar na cabeça do autor, imaginar o que ele quer, por que disse aquilo daquela maneira naquele momento.

iG: Foi trabalhoso adaptar o texto de Richter? Alguma mudança foi feita por se tratar de uma montagem para o público brasileiro?

Marcelo Rubens Paiva: Nem precisamos adaptar, pois as referências que a peça traz, como [a cantora islandesa] Björk, o público brasileiro conhece.

Foto: Divulgação/Leandro Moraes Ampliar Marcelo Rubens Paiva no Festival de Paulínia iG: A peça acontece em um cubo projetado pela arquiteta e cenógrafa Ana Kalil. Como é dirigir um espetáculo nesse espaço?

Marcelo Rubens Paiva: Teatro é teatro, é um templo mágico. Quando se tem ator, texto, luz, música, palco, independentemente do formato, vira teatro assim que o público entra.

iG: Você escreverá para o cinema o roteiro da adaptação da peça “E aí, Comeu?”. O que acha de ter Bruno Mazzeo e Marcos Palmeira no elenco?



Marcelo Rubens Paiva: Sou amigo e fã deles há muito tempo. [São] Grandes atores que tenho certeza de que honrarão a peça, que foi um sucesso e me deu até o Prêmio Shell de melhor texto em 2000.

iG: Na entrevista ao iG você disse que não pretende voltar a trabalhar em TV. Por quê?



Marcelo Rubens Paiva: Posso escrever para TV, mas não trabalhar na frente das câmeras ou como diretor, o que já fiz. É muito desgaste, muita pressão. Trabalho muito há 30 anos, desde os 21 anos de idade. Quero um pouco de sossego e ter tempo para assistir a mesas redondas de futebol, nadar, passear às tardes…

iG: Como você avalia o atual momento do cinema brasileiro?



Marcelo Rubens Paiva: Há muita produção, muito interessante. Há mais filmes brasileiros em cartaz em São Paulo hoje do que estrangeiros. É claro que algumas pérolas aparecem.

Foto: George Magaraia Andrucha Waddington, Marcelo Rubens Paiva, Mauro Lima e Ricardo Waddington

iG: Concordou com a indicação de “Tropa de Elite 2” para representar o País no Oscar?



Marcelo Rubens Paiva: Claro. É o filme de maior bilheteria de todos os tempos no Brasil. E fala de corrupção.

iG: O politicamente correto é bom ou ruim para o humor?



Marcelo Rubens Paiva: Não matará [o humor] nunca. Apenas prova que há limites.

iG: O que você acha do que ocorreu com o humorista Rafinha Bastos?



Marcelo Rubens Paiva: Gostei da receita dele para o iG. Não fiz a receita, mas pretendo.

“Deus é um DJ”

Até 13 de novembro de 2011

Quinta a domingo, às 20h

Oi Futuro Flamengo – Cubo

Rua Dois de Dezembro, 63, Flamengo, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 3131-3060

Ingresso: R$ 15

Classificação etária: 16 anos