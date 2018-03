Num momento raro das datas religiosas, quando coincidiu a Páscoa judaica com a cristã, a MTV nos brindou com a seleção TOP 10 POPOZUDAS.

Ontem à meia-noite.

Pesquisa trabalhosa sobre os dez clipes em que estariam as cantoras mais pops e de popôs proeminentes.

Relevante preocupação dos programadores da grade da emissora do SUMARÉ.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Importante lembrar que a pesquisa não seguia uma base científica, nem foram utilizadas fitas métricas.

Foi de escolhas subjetivas de um júri, esperamos, de confiáveis e criteriosos especialistas.

Que deviam ter em mente os quesitos que classificam e diferenciam os popôs em disputa.

Ou será que tais dilemas foram julgados por outra cabeça?

No mais, por que POPOZUDAS e não BUNDUDAS?

O horário permitia irreverência semântica.

POPÔ é como a tia do pré-primário se referia a nosso tão precioso traseiro.

Não sei também se foi em respeito à data religiosa.

Provavelmente, a MTV fala a linguagem do seu nicho, da audiência, o pré-adolescente.

Pipi, popô, pum, feio, bobo e meleca devem ser expressões rotineiras nos telepropteres da emissora.

Mas, chega de enrolation, bora lá, as 10 MAIS.

Antes, devo dizer que parabenizo a seleção.

Errei na vencedora.

Escolhi BRITNEY.

A xaropinha de Louisiana, que vendeu mais de cem milhões de discos, nem apareceu na seleção.

Mas concordei com todas as outras. Perdão, com as 5 finalistas.

Especialmente com a vencedora. Era uma barbada, e eu nem tinha me tocado.

E, de fato, os POPÔS do POP são de tirar o fôlego.

O que me deixou em dúvida: quem veio primeiro, ou melhor, favoreceu o andamento das carreiras delas, o talento para cantar e dançar ou a genética lombar?

Quem ontem dormiu logo depois do programa deve ter tido sonhos ricos, que fariam um divã ficar branco de vergonha.

A não ser que o mano ou as mina continuaram ligados na MTV.

Aí os pesadelos devem ter sido tortuosos.

Pois em seguida a emissora exibiu TOP 10 METAL.

O horror, o horror…

E a MTV poderia investir na disputa.

Que tal o TOP 10 VADIA?

TOP 10 DISSIMULADA.

TOP 10 PAPO CABEÇA.

TOP 10 MOÇA DE FAMÍLIA.

TOP 10 BOTOCUDA.

TOP 10 AIR BAG DUPLO ou SILICONADA.

E deixar este atraso sexista de lado e eleger também o TOP 10 POPOZUDO.

Bem, lá vai.

TOP 10 POPOZUDAS.

Tem até brazuca na seleção.

10. HILARY DUFF

9. CIARA

8. MARIAH CAREY

7. GABY AMARANTOS

6. SPICE GIRLS

5. PUSSYCAT DOLLS

4. JENIFFER LOPEZ

3. SHAKIRA

2. BEYONCE

1. FERGIE