Os leitores

Fiz uma hora na Avenida Paulista ontem, para ver [atrasado] o filme O Leitor. A Paulista sempre surpreende. É um parque a céu aberto. Seus camelôs são diferenciados. Muitos vendem filmes piratas.

Na Rua Augusta, na quadra do Espaço de Cinema Unibanco, vendem-se documentários, filmes de arte, DVDs que nem estão nas locadoras. Quem vende, discute cinema como um entendedor. Já comprei algumas pérolas, que nunca vi em lojas especializadas.

Não apoio a pirataria. Mas, nesse caso, acredito haver fornecimento ilegal de um produto que a grande indústria encostou na geladeira, deixou fora de catálogo e é chupado pela internet. Há um que de desobediência civil e resistência cultural nessa compra. Me sinto um militante.

Comecei com Brasil: Muito Além do Cidadão Kane, documentário sobre o Roberto Marinho embargado por aqui [censurado?]. Eventualmente, compro filmes que dificilmente passam em tevês pagas, como Waking Life, Estado de Sítio, A Sociedade do Espetáculo (de Guy Debord) e o emblemático Corações e Mentes, documentário apontado por muitos como o vetor da luta contra a Guerra do Vietnã.

Estarei alimentando o crime organizado? Acho que o uísque paraguaio que tomo nos bares de São Paulo são mais danosos à economia e à Receita.

As bancas da avenida têm um gosto peculiar. Os livros de bolso ficam na entrada. Vendem Sartre, Kafka, Stendhal, Bakunin, Dostoievski, Machado de Assis, Fernando Pessoa.

Há uma predileção por manuais de esquerda e anarquistas. Na avenida dos grandes bancos, escritórios e da FIESP, a literatura antiglobalização tem comprador. Toda a obra de Bukovski fica exposta. Claro, o Manual do Kamasutra ilustrado tem destaque. Mas o alto nível da literatura de banca, ao custo aproximado de dez reais o livro, é animador. Nem tudo está perdido.