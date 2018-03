Onde estou?

Só minha ex-mulher acertou. Ex-mulher tem um olho…

Aproveitando…

Muitos leem que A NOITE MAIS FRIA DO ANO não tem mais ingresso. É verdade. Não sei como aconteceu. Na segunda semana de estreia, esgotaram os ingressos. E ficamos até maio. Eu nunca tinha visto isso. Deve ser o prestígio do elenco e o preço do SESC.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.





Mas a partir do dia 9 de junho ficaremos em cartaz às terças e quartas no ESPAÇO PARLAPATÕES, 21h. Ingresso a R$ 30 e R$ 15 (meia, que é como 80% das pessoas pagam). Então, é só chegar chegando, aqueles que quiserem assistir.

Para aqueles que reclamam que só falo da programação cultural de São Paulo. A produtora-curadora Melina Valente está há um mês lá no fim do mundo preparando esta Bienal do Fim do Mundo, INTEMPERIE, que será exibida até na Antártica, onde tem mais pinguins do que gente.

Brinquei com ela que nem será preciso pedir que apareçam de black-tie na abertura. Se você passar por lá…

Já minha amiga Luciana Burlamaqui ficou 7 anos acompanhando a história da Sophia Bisilliat, que foi voluntária 20 anos no sistema carcerário e empresária do grupo de rap 509-E, formado na cela 509 do Carandiru. O resultado é o documentário ENTRE A LUZ E A SOMBRA, que será exibido sábado dia 25/04 no CCBB-SP.

Assisti ao material bruto. É imperdível. Uma história de amor sem precedentes.

E o filme FIEL já teve até ontem 20.963 pagantes. Esse fim-de-semana será muito importante, com a entrada de praças grandes como Santos, São Bernardo e São José do Rio Preto e o aumento do número de salas na capital. Todas as salas em que o filme estreou no estado de SP ficarão por mais essa semana, sinal de que o filme pegou.

A lista atualizada do circuito em que o fime está em cartaz está disponível no site:

www.filmefiel.com.br

Abs e bom fim de semana…