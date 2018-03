Onde está Marcelo?

Meu amigo Max, colega da Unicamp do final dos anos 70, me mandou esta foto através do Joca e jurou que estou nela. Tirada em 1979, numa ida a um congresso de estudantes a Campina Grande (PB) de busão. Foram 3 dias de viagem. Violão e pinga. Cruzando o sertão. Tudo para lutar contra a ditadura e pelo fim da repressão. “Abaixo a repressão, mais justiça e feijão!”, gritávamos.

Esses encontros eram as oportunidades para se conhecer o País, cruzar ideias e criar laços. Esses encontros existem ainda. Eu queria saber contra ou a favor do que eles lutam.

Demorei para me encontrar nesta foto. Irreconhecível. Magro, como um bambu. Onde estou?