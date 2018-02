o revoltado

Tudo hoje está tão confuso e misturado.

Vamos para os tabus do comportamento humano, daquele ser político.

NÓS.

Dividimos as ideias em conservadoras e liberais.

Resumindo-as em apenas 1 fundamento ideológico: os liberais querem um estado laico verdadeiro.

Já que a liberação da eutanásia, aborto, casamento gay e maconha, teses consideradas “avançadas”, passam por leituras ou deturpações de salmos religiosos.

É um caminho.

Também podemos dividir nossas bandeiras entre desenvolvimentistas e ecologistas.

Sim, entre aqueles que priorizam combater a fome do mundo e desmatam florestas para plantar soja, cana e espalhar seu gado, alagam aldeias indígenas para construir hidroelétricas e dar conforto e luz aos povos das florestas, ou nos que pensam num mundo sustentável.

Outro caminho.

Mas sou dos poucos que ainda acreditam na distinção clara entre esquerda e direita e prefere dividir o mundo sob esta lâmina.

Porém, confesso que está difícil entender os conflitos com o olhar do passado e da filosofia da Kant, Marx, Hegel…

Eu diria que a esquerda quer uma maior intervenção do Estado na economia, para controlar os lucros, transferi-los para programas sociais, distribuir a renda e tornar públicos os serviços essenciais.

E que a direita prefere as leis do mercado, dar as mesmas oportunidades a todos, mas privatizar setores essenciais, focar no crescimento e lucro das grandes empresas, acreditando que só assim o bolo seria dividido.

Para um, o lucro é pecado e deve ser repartido.

Para outro, é obrigação, um prêmio que alimenta a concorrência, a produtividade, a economia.

Como então entender, na superficialidade da minha análise de cientista político de padaria, que o BNDES, banco gerido por um governo de esquerda, empreste R$ 4 bilhões a 2 grupos de varejo consolidarem uma fusão?

1 grupo de uma das famílias mais ricas do Brasil.

Outro grupo de origem francesa.

O foco do BNDES é não jogar dinheiro pela janela e, como todo banco, obter lucro.

Tem feito assim em suas investidas no fomento cultural: só dá grana para filmes comerciais e cuja probabilidade de lucro [bilheteria] seja grande.

Não é mais prioridade a fina cultura.

Uma visão interessante de mercado cultural, que para muitos não faz sentido.

E é a segunda empresa que mais investe em cinema, depois da PETROBRAS, e viabiliza as produções.

Então, vou mais fundo.

A CHINA acaba de anunciar a cobrança de impostos da camada mais rica da população [10%].

Seu regime ainda é o comunismo?

O PPS, herdeiro do PCB de LUIS CARLOS PRESTES, reclama, no programa eleitoral gratuito ontem, da alta carga tributária paga pelos empresários e classe média.

O PPS discursa agora como um grupo que defende o liberalismo econômico?

Defende, como comentaristas econômicos de telejornais, que a carga tributária no Brasil é alta.

PAUSA.

É alta?

É nada.

Ninguém quer pagar imposto por aqui.

E como teremos aeroportos, metrô, segurança, escola e saúde pública descentes?

E conseguiremos uma COPA que não nos envergonhe?

Agora me sinto um MC discursando: É fácil para um grupo defender a diminuição da carga tributária se ele consegue blindar seus carros, viajar de executiva, educar seus filhos em boas escolas e pagar um plano de saúde top de linha, one class, VIP, é, playboy…

Me revolta quando me reúno com um contador no começo do ano e vejo as opções e caminhos que existem para a sonegação, oferecidas por ele como se fosse algo super normal e super bacana, um DEVER do microempresário.

Não, eu digo, para o espanto dele, “quero pagar este imposto, ganhei dinheiro, trabalhei e devo ser taxado.”

Como deficiente, posso ganhar uma bolsa do governo e ficar isento de muitas taxas.

Não!

Quero parte do meu lucro para asfalto, transporte coletivo, creches públicas etc.

Se estão usando meu dinheiro de forma errada, vou lá na boca da urna e troco os governantes.

Será que sou o único otário que pensa assim?

É, como vc pode notar, sou de esquerda.

E revoltadinho.

Que estranho…

Nem a esquerda é mais de esquerda.

MARINA SILVA está num embrólio sem tamanho.

Saiu do PT, foi para o PV.

Até desconfiar que o partido de tendências fisiológicas tem jeitão de legenda de aluguel

Ameaça sair.

Para onde?

PSOL?

PSTU?

PPS?

Despontou como a terceira via

Com carisma para se tornar uma grande liderança.

Fica órfã num sistema partidário patético e danoso.

Ei, minha contradição: acabei de escrever acima que nas urnas se escolhem os bons administradores.

Vc notou?

