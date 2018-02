Marcelinho em seu momento autoajuda.

Afinal, o que querem as meninas?

Boa pergunta.

Será que o mesmo que as mulheres?

Ganharei uma mesa na FLIP se conseguir desvendar.

Não há respostas para generalizações.

Cada uma tem seus desejos e ambições.

Mas talvez eu consiga, sem ser óbvio, encontrar uma luz. Ou uma vela.

Recebi um email anônimo, que me levou a pensar e revela alguns dos medos presentes em todas elas, de uma estudante de filosofia que, por algum motivo, resolveu confiar nas minhas opiniões de tio velho e rodado.

Desabafou e perguntou:

“Querido Marcelo, sou sua leitora. Sei que é difícil sair do senso comum, considerando que você não escreve para adolescentes. Mas a maioria de suas crônicas tem por base a diferença de gênero, e não de pessoas e pessoas. Imaginando que toda a discussão dos seus textos é sobre relacionamentos amorosos, pensei em perguntar as coisas mais primárias dentro do debate homem e mulher, que podem me esclarecer:

1. Existe menina “fácil”? Se sim, o que qualificaria uma garota como tal?

2. As mulheres são de fato mais românticas que os homens? Sonham mais, fazem mais planos, se apaixonam mais, querem namorar mais?

3. O que caracteriza uma namorada “pegajosa”?

4. Existe mulher “vulgar”? Ou esse é um conceito de mulher feito pelas próprias mulheres? Se sim, homem gosta ou não gosta de um pouquinho de vulgaridade?

5. O que as mulheres fazem, de modo geral, que mais irritam os homens?

6. E o que elas fazem que os homens mais gostam?”





Incrível como suas perguntas são as mesmas das garotas de hoje, de ontem, de sempre.

Primeiro, o mito da mulher vulgar. A galinha. Ou a vaquinha, como se dizia na minha época.

Sei de meninos que se incomodam com elas.

Que tiram uma onda, criticam, fazem piadas.

Mas são os babacas.

Os que pensam que mulher deve se colocar no trono de princesa adormecida, para que apenas ele possa tê-la.

Como se fosse o troféu de uma competição entre amigos.

Nada disso.

Os caras legais gostam de meninas atiradas, que tomem a iniciativa, que sejam corajosas, modernas, tenham a cabeça feita e, principalmente, saibam o que quer.

Sabe que as vadias hoje até marcham na Paulista.

Porque, e aí vem o segundo mito, sim, os homens são românticos pra caramba, se apaixonam bobamente, escrevem cartas, poemas, letras de música, livros, peças dedicadas a suas paixões.

E sofrem como uns condenados, nas mesas de bar, o amor não correspondido. Basta ouvir músicas. A maioria delas só fala disso.

E já viu homem interessante sozinho? Não. Estão sempre comprometidos.

Mas, sim, aí está o segredo: homem e mulheres odeiam pessoas pegajosas.

Pois existem os momentos em que queremos ficar com os amigos, ou sozinhos, nos perdermos na boêmia, falarmos com liberdade bem e mal de todos e de todas.

Irrita aquela que tira a liberdade dele.

Gostamos daquela que tem segurança, não sente ciúmes, nos deixa livres e confia.

Pois uma relação já é algo tão complicada, por que tumultuá-la ainda mais?

Captou?

+++

Nas pré-estreia do ótimo filme CILADA.COM, do amigo Bruno Mazzeo [que vai filmar a minha peça E AÍ, COMEU? neste ano], olha quem encontramos solta, sozinha, deslocada, focada e sorridente.

GEISY ARRUDA, a musa da Marcha das Vadias.

Claro que num tubinho generosamente encolhido.

Que virou celebridade graças ao temperamento moralista efusivo dos alunos da UNIBAN.

Chamei meu irmão fotógrafo FRÂNCIO

E KIKO, para me ajudarem na empreitada.

Para uma pose com ela, para o meu álbum de roleiflex com celebridades da série Miojo.

Instantâneas, como o macarrão.