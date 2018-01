Pharrell, o novo rei do pop.

Acaba de soltar o novo clipe: Gust of Wind

Música dele, Thomas Bangalter & Guy-Manuel De Homem-Christo

Com a guitarrinha do CHIC, que já se tornou uma marca, e homenagem ao capacete do Daft Punk.

Enquanto seu mega hit HAPPY consegue ser trilha de 2 comerciais brasileiros ao mesmo tempo, Bradesco e Fiat.

O que eu nunca tinha visto antes.