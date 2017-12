Semana para reverenciar o mestre.

Terça-feira lançamento em SP [e quinta no RJ] do novo livro do Ruy Castro.

Que, com Sérgio Augusto, compõe a dupla de maestros do time dos sonhos do jornalismo cultural brasileiro.

Como Sócrates e Casagrande. Ou melhor, Zico e Andrade [já que o cara e Mengo].