o face-ativismo de direita despertou

[foto Avener Prado/Folhapress]

Os protestos dos últimos dias despertaram um ativismo de direita que não estava programado pelo Movimento Passe Livre. E revelaram que muitos ainda acreditam que só as Forças Armadas podem dar um jeito no Brasil.

Grupos que atuam nas redes sociais recuperaram slogans do Golpe de 1964. Até a ameaça comunista voltou a aglutinar o face-ativismo.

Minha colega NATALY COSTA do Estadão publicou ontem o perfil de uma “ativista” de direita que pratica sua militância através do Facebook: Carla Zambelli, fomentadora de atos de várias organizações.

Que marcaram para hoje, 17h, em frente ao Masp, os atos Por Um Brasil Melhor e Menos Corrupto e Reconstruindo o Brasil – este último organizado pela Organização de Combate à Corrupção (OCC).

Sigla que lembra CCC, Comando de Caça ao Comunismo, grupo paramilitar que trocou tiros com estudantes da USP, aterrorizou a classe teatral no final dos anos 1960, espancou atores e promoveu o quebra-quebra em teatros.

Sigla recuperada por outro grupo, o Comando de Caça aos Corruptos, cujo perfil apresenta:

O CCC É UMA ORGANIZAÇÃO REVOLUCIONÁRIA NACIONAL COMPOSTA POR CIDADÃOS E CIDADÃS PATRIOTAS E POR MILITARES, POLICIAIS E SIMPATIZANTES. TEM COMO FINALIDADE PRECÍPUA COMBATER A CORRUPÇÃO, O COMUNISMO E RESGATAR A DIGNIDADE NACIONAL. Missão SERVIR E PROTEGER. O QUE SÃO A PÁTRIA, AS FORÇAS ARMADAS E A POLÍCIA.

https://www.facebook.com/ComandoDeCacaAosCorruptos?fref=ts

O administrador da sua página, Rui Cosmedson, tem 25 seguidores. E ironicamente segue o grupo da página PSDB e DEM [http://www.facebook.com/groups/psdbedem/]

Cosmedson também administra a página do OCC, fundada há 20 dias.

“Roubamos a pauta porque o Movimento Passe Livre tem um tema muito restrito, que não nos representa. Eles insistem em dizer que o tema é reforma agrária e mobilidade, mas o povo brasileiro provou que a luta é contra corrupção. No protesto de quinta, ninguém tinha cartaz de reforma agrária”, diz Carla. “Se não for pelo amor é pela dor, a gente quer parar o Brasil mesmo.”

Carla defende que não existe direita e esquerda, mas o que é bom e o que é ruim. Acredita que se a Comissão de Ética não tirar os fichas-sujas do Congresso, as Forças Armadas tem que tirá-los.

Marcello Reis, fundador do Revoltados Online, é outro face-ativista que afirma que “não é o momento” de falar se o grupo é contra ou a favor do militarismo. “Não achamos que agora há necessidade de falar isso. Não é que nós somos contra ou a favor (da intervenção armada). Se for necessário, sim.”

O Movimento Pátria Minha é a favor de que se queimem “todas as bandeiras que aparecerem em manifestação”. Segundo as redes sociais, o Pátria Minha rachou e fará outra manifestação, no dia 3.

O OCC chama também para o dia 10 de julho, às 18h, também no Masp, a MARCHA DAS FAMÍLIAS COM DEUS NA RECONSTRUÇÃO DO BRASIL:

“ATENÇÃO PATRIOTAS QUE NÃO QUEREM VER A BANDEIRA DO BRASIL MANCHADA DE VERMELHO! Surgiu uma grande oportunidade para você fazer algo por seu país e por seus descendentes! Estamos organizando, com o apoio dos administradores das páginas adiante mencionadas, a MARCHA DAS FAMÍLIAS COM DEUS NA RECONSTRUÇÃO DO BRASIL (EM DEFESA DA VIDA, DA LIBERDADE, DA PÁTRIA E DA DEMOCRACIA, CONTRA O COMUNISMO), programada para o dia. POR ALGUMAS HORAS INUNDAREMOS O VERMELHO DO MASP DE VERDE E AMARELO!!!

Patriotas, estamos chegando a um tempo em que literalmente ficaremos sem saída, um futuro à La Venezuela, à La Cuba, um futuro da URSAL (União das Repúblicas Socialistas Latino Americanas). Portanto, urge agirmos enquanto há possibilidade, enquanto é permitido, enquanto não há guerrilheiros armados nas ruas para nos combater.

Temos um governo que pretende implantar uma ditadura comunista no Brasil, isto é fato, é de conhecimento de uma grande parcela da população, e com a perfeita e harmoniosa colaboração dos partidos socialistas, que têm por objetivo estatutário a tal “democracia socialista”, e dos partidos sem objetivo estatutário algum, apenas destinados à locação.

Com a colaboração e ciência destes partidos, o comunismo está sendo implantado no Brasil sorrateira e imperceptivelmente, cumprindo regiamente a agenda do Foro de São Paulo e a agenda estabelecida pelo “stablishment” que financia a ONU, para implantar a Nova Ordem Mundial.”

Seus organizadores listam algumas bandeiras que abordam corrupção, moral sexual, religião, numa salada de frutas do pensamento conservador. São contra, por exemplo:

“O perdão de dívidas de países africanos, para que os ditadores continuem com a gastança particular às custas do suor do nosso trabalho.”

“A promoção do aborto, à revelia da constituição federal.”

“A redução do consentimento do sexo com menores para 12 anos consentindo a pedofilia, à revelia da constituição federal.”

“Confisco de propriedade, à revelia da constituição federal.”

“O sucateamento das forças armadas e fim da polícia militar, para criação da Força Nacional como guarda pretoriana, à revelia da constituição federal.”

“O desarmamento da população, deixando os bandidos totalmente armados, à revelia do referendo.”

“A vinda de guerrilheiros cubanos para o Brasil, disfarçados de médicos, para ensinar às pessoas simples do nosso extenso interior e sertão os métodos revolucionários.”

“A infiltração de membros das FARC em vários órgãos políticos.”

Termina o manifesto: “Como todo cristão, é nosso dever defender a nossa crença e deixarmos para o futuro um Brasil melhor do que aquele que vivemos e encontramos.”

A lista de apoiadores, segundo o OCC, é de páginas do Face. E, pelos nomes, já se descobre a linha ideológica em comum:

