O buraco (do Maracanã) é mais embaixo

O buraco é mais embaixo

Até eu fiquei surpreso com o tamanho do buraco no meio do Maracanã.

Não autorizei aquele buraco. Quem sou eu…

E mesmo que tivesse dito “Façam um buraco aqui!”, ninguém daria bola.

Não sou engenheiro, técnico de montagem de palco, especialista em gramado ou irrigação.

Na hierarquia, era um peanuts, um quase nada, num Maracanã com duas mil pessoas e especialistas trabalhando pressionados pelos prazos e pouco tempo.

Sou um dos artistas de um time numeroso e incrível que bolou a cerimônia e imaginou uma KUKA dançando com uma amputada.

A imprensa fez o papel dela e divulgou o buraco, contestando uma informação minha.

Errou apenas quando disse que ele atrasaria a entrega do estádio ao futebol, o que irritou torcedores.

Rio 2016 promete devolver o estádio intacto em 30 de outubro, o prazo previamente combinado e sabido por todos.

Acredito neles.

Como acreditei quando me disseram que o buraco era para encaixar o robô KUKA.

Bolamos a cerimônia com um palco de 2 metros. Quando especialistas em palco, técnicos, engenheiros chegaram no Maracanã, descobriram que antecipamos a entrada dos atletas, e cadeirantes não conseguiriam ver o show.

Decidiram abaixar o vão entre o piso e o palco: 1 metro.

Cheguei no Rio dia 29 de agosto. O palco estava montado. Perguntei da KUKA, que eu sabia que dobrada tinha em torno de 1,20 cm de altura.

Me responderam que fizeram um buraco no gramado e ela estava lá encaixada, mas que a irrigação do gramado não foi mexida, e seria devolvido direitinho na data prevista.

Deduzi que o buraco tinha uns 30 cm.

Perguntado sobre o buraco, falei ao vivo ao SporTV, que me entrevistava no palco, o que deduzi. Ninguém nunca me corrigiu.

Só agora soubemos pelo Rio 2016 das medidas exatas do buraco.

Ele de fato é imenso.

Não sei se aquele buraco ficou daquele jeito para a retirada do maquinário da KUKA, para melhor recolocar as fases do aterro ou nivelar o gramado.

Saí do Rio dia 8 de setembro. Meu trabalho, bolar a cerimônia, tinha se encerrado.

Como boi de piranha, fiquei com a fama de mentiroso.

O editorial do site O Chute é esclarecedor.

O problema do Maracanã é mais embaixo:

http://www.ochute.com.br/editorial/5429-o-maracana-vai-ser-devolvido-em-outubro-sem-choro

De quem ele é?

O torcedor carioca está no limite.

O viu fechar para a cara reforma do PAN.

Que não seguiu os padrões FIFA.

Foi fechado e completamente reestruturado novamente para a reforma da FIFA para a Copa do Mundo.

Que não seguiu os apelos e diversos pedidos do Comitê Olímpico Rio 2016 para aumentar os vãos e adequá-lo às Olimpíadas.

Foi fechado novamente.

Do jeito que está, o Maracanã não comporta grandes eventos.

Seus vãos conhecidos como VOM são baixos. Fernanda Lima de salto batia a cabeça neles.

Não entra maquinário para grandes shows, eliminando uma fatia do seu possível faturamento.

Se as cerimônias olímpicas e paras foram lindas, com soluções simples, como disse a imprensa internacional, foi por causa da falta de alternativas diante dos vãos baixos.

Pelo que se vê, a população carioca está bem cheia de eventos em que caem ciclovias, que obras ficam prontas pela metade, de tapumes em comunidades e maquiagem em torno de obras.

Foi a Olimpíada mais linda e democrática.

E CONCORRIDA.

As cerimônias surpreenderam expectativas, foram espetaculares e mostraram o talento do artista brasileiro, sem cair nos clichês.

O público foi incrível, acolhedor.

Deu tudo certo.

O Maracanã precisa encontrar seu DOM.

Voltar ao seu dono, o torcedor.

E o Rio repensar se deve ou não continuar como a capital dos grandes eventos ou dar uma trégua à população.