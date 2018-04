O bom [e original] cinema

Dois filmes brasileiros em cartaz apregoam a simplicidade e provam que se pode fazer cinema com inteligência e BO [baixo orçamento]- fora dos padrões Globo Filmes.

APENAS O FIM custou apenas R$ 8 mil. O diretor Matheus Souza, aluno de cinema da PUC-RJ, mostra que é bom de câmera, de papo, de cinema. Seu filme virou um acontecimento, inspirando. Cria-se um padrão.

O longa virou um projeto. Eles agem no Rio, mobilizam a classe, pedem histórias, roteiros, filmam curtas e jogam na rede.

Souza aproveitou o belíssimo cenário da PUC na Gávea para, digamos, expor um casal discutindo a relação. Ela [Erika Mader] anuncia que está indo embora e não diz para aonde. Ele [um talentoso Gregório Duviver] tem uma prova pra fazer, se desespera, e tem 80 minutos para demovê-la do projeto ambicioso.

Em flashbacks, vemos quem são. Ele é fã de Transformers [“um carro que vira um homem gigante vale mais do que todos os filmes do Godard”, diz]. Usa óculos do avó para ser diferente. É um nerd cativante, bem humorado, cheio de neuroses. Ela é a gatinha da “facu” que, perdida, gosta do namorado exótico, mas quer mais.

A cultura pop, especialmente a bobajada dos anos 90, entra como referências. Diálogos coloquiais pautam toda a trama. Por vezes, algum amigo-mala interrompe a discussão.

O melhor de tudo isso é que, com o apoio da faculdade, que cedeu equipamento, a brodagem dos amigos e colegas e a mão da superprodutora MARIZA LEÃO, que foi ganha pela proposta, está nas telas.

Já o filme A ERVA DO RATO, que estreou no Festival de Cannes, é uma coisa muito séria. Longa de Júlio Bressane, com Selton Mello e Alessandra Negrini, os únicos atores que participam, é inspirado em 2 contos de Machado de Assis [De Um Esqueleto, de 1875, e A Causa Secreta, de 1885] e teve um processo longo de ensaios e pesquisa.

Bressane, que veio do “cinema marginal”, movimento experimental que correu paralelo ao Cinema Novo, faz um cinema a que poucos arriscam. É denso, poético e… engraçado. Sim, lógico. É Machado. Tem Selton. Tem Negrini linda, cínica, entregue.

Um casal se conhece num cemitério. Ele acaba de enterrar a mulher. Ela diz que saiu da prisão. Ele chama para ser sua secretária. Dita textos curiosos sobre a flora e fauna cariocas, que ela é obrigada a anotar. Não trocam ideias, opiniões, detalhes. Apenas o ditado é o que os une.

Pouco a pouco, o olhar dele quer mais. Começa a fotografá-la. E ela não só permite, como mostra mais e mais. Eles não se tocam. Dormem na mesma cama, mas cada um num canto.

Até a casa escura ser invadida por um roedor, intruso que corrompe a relação que nasce e envenena a mulher. Tudo sob a luz e fotografia de Walter Carvalho, planos sequências longos e poéticos, e uma trilha original deslumbrante.

Cinema que dá um nó na gente e é bom de se ver.