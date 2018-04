A exposição de VIK MUNIZ no MASP valeu por todo centavo gasto.

O paulistano nascido em 1961, e que mora em Nova York, merece ser considerado o artista brasileiro contemporâneo mais badalado. Ele faz algo aparentemente banal, reproduz imagens marcantes, usando os mais variados materiais: de folhas secas a chocolate, doce de leite, macarrão, brinquedos, entulhos, açúcar, caviar e diamantes, os “suportes mundanos”. E os fotografa.

Ele tem obras no Metropolitan Museum of Art, no Guggenheim, e já expos no MoMa, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Na retrospectiva “Vik”, que já esteve no Rio, são 131 trabalhos do artista, entre fotografias e vídeos do seu processo de criação.

São Monalisas de geleia de morango e pasta de amendoim. Reprodução de Bosch em peças de um quebra-cabeça. Diamantes reproduzem Liz Taylor, cujos olhos brilhavam no breu. A Meduza de Caravaggio é feita com espaguete e molho de tomate. Um mapa-múndi é feito de peças de computador. Entulhos viram arte.

Ele seduz não só pelo preciosismo e originalidade, mas porque provoca muitos sentidos no olhar. Joga elementos triviais sobre a simbologia das imagens que representam. Faz da arte um jogo, um enigma. Ironiza a nossa fome por celebridades. São tantas coisas em jogo…

Quem viu, não esquecerá tão cedo.

+++

Dois filmes franceses são mais que bem-vindos, no ano da França no Brasil, e mostram que a chama da nouvelle vague está preservada.

HORAS DE VERÃO é uma aula de roteiro. Nada de cenas com grandes dramas, diálogos fortes, viradas surpreendentes. É no detalhe que a história comovente de uma mãe que morre e deixa de herança peças de arte valiosíssimas, disputadas por 3 filhos, e a trama são compostas.

A arte de museu é questionada. A mesa em que a família guardava documentos, o vaso em que a empregada colocava flores, o armário de design veneziano que as crianças nem davam bola, valem ouro. Até uma escultura de Degas foi quebrada pelos filhos. Fazem parte do mobiliário da casa de verão, em que passavam férias. São disputadas por colecionadores, depois da desintegração familiar.

O filme do diretor Olivier Assayas [L’Heure d’Été] discute o valor dos objetos corriqueiros e as ambições silenciosas que existem em cada um, quanto se revela o valor deles. Muita semiótica em discussão invisível: o valor dos objetos e o que representam de fato. Tirando a chapinha loira de Julliete Binoche [caramba, a moda também pegou as francesas?], é um filme imperdível.

Porém, é o filme BEM-VINDO, de Philippe Lioret [Welcome], que se destaca, pois mexe numa ferida recentemente aberta em todo o mundo, a do preconceito contra os imigrantes, causou polêmica na França e resultou numa onda de protestos para se mudarem as leis anti-imigração.

Ele mostra os problemas com a polícia que um professor de natação, Simon, teve pelo fato de ajudar um ilegal curdo, Bilal, que precisa de qualquer jeito entrar no Reino Unido, para reencontrar a namorada, Mina, que está prometida para se casar com outro.

Depois de dançar na tentativa de cruzar a fronteira num caminhão, o moleque esportista decide atravessar o Canal da Mancha a nado e pede ajuda ao professor.

A intolerância contra os imigrantes é retratada. Moleques que querem trabalhar vivem num limbo fronteiriço, com fome e frio. A polícia chega a tatuar nas mãos dos ilegais um número de identificação- como nazistas faziam com prisioneiros de campos de concentração.

Como diz Marion, a ex-mulher de Simon, uma voluntária em assistência social a imigrantes ilegais: “Sabemos muito bem aonde essa história vai dar”.

Já o governo brasileiro deu uma grande lição de moral no mundo ao legalizar, na semana passada, a situação dos imigrantes ilegais que vivem no Brasil. Ponto para Lula.

É interessante como criticamos diversos aspectos da nossa falta de educação.

Mas, por outro lado, nós, brasileiros, temos uma virtude, que está carente na maioria dos povos: não somos xenofóbicos.

Não há por essas terras preconceitos ou ações contra imigrantes estrangeiros. O Brasil nada contra a corrente discriminatória que se alastrou por todos os países. Toleramos os que vêm aqui trabalhar. Damos as boas-vindas.

Não há muros nas fronteiras, campos minados, cães ferozes, campos de concentração. Somos um exemplo para o mundo, que revela a grandeza do nosso caráter.

+++

Bem, quero ver agora os comentários ferozes. É. Na blogosfera é assim. Quando criticamos Lula, nos chamam de tucano. A ira dos leitores de blogs mostra como a política brasileira é maniqueísta, e o quanto é superficial o debate.

Leia os comentários ao post abaixo, em que brinquei com Lula, que deu uma camisa da seleção velha para Obama.

Um leitor postou que não se deve confiar num presidente cuja mãe nasceu analfabeta. Ora, todas as mães e pais do mundo nasceram analfabetos.

Um leitor chamou a atenção para o perigoso sobrenome muçulmano de Obama. Outro chama Obama de comunista. Eu virei babaca, por brincar com um símbolo sagrado, a camisa da seleção brasileira. Compararam os ideais do meu pai com a minha ironia.

A política brasileira virou Fla X Flu. Esqueceram-se que há 200 outros times em atividade.

O anonimato cria uma guerra de palavras irresponsável entre alguns blogueiros e leitores. As agressões não têm limites. Vale tudo. É uma fantástica ferramenta democrática. No entanto, assusta como a intolerância vive entre nós.