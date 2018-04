O ator sem DRT

Marcelo Rubens Paiva, 50, bacharel em comunicação, escritor, dramaturgo, roteirista, diretor e… ator???!!!

A que ponto cheguei! Minha avó Paiva deve estar sorrindo. Seu sonho era que eu virasse ator. Ela era o único membro da família que ia me prestigiar no palco, quando eu atuava na adolescência no teatro do Clube Paulistano.

Recém-chegado em São Paulo, depois de pingar de cidade em cidade, por causa da ditadura, eu não tinha amigos e cruzei casualmente com esse grupo de teatro ensaiando. Me convidaram para entrar e fazer um teste. Fui aceito e me deram um papel. Fiquei anos com eles.

É, fiz teatro. Fui dirigido por Fred Klima e João Albano. Esse aí de joelhos sou eu, na peça infantil O Mundo do Faz de Conta. Ou será em Romeu e Julieta? Não continuei? Não, e me arrependo. Eu era um canastrão, mas catastrões também são gente.

*

No ano passado, o maluco do Mario Bortolotto me convidou para atuar com ele no festival Satyrianas 2008, com a peça Rourke Song– dois bêbados numa mesa de bar, falando sobre os ruídos nas relações com as mulheres.

O cara me fez decorar palavra por palavra. Fernanda D’Umbra nos dirigiu. Passei duas semanas desesperado, diante do espelho, decorando, fazendo caras, colocando a voz.

Para me sacanearem, todos os amigos foram. O teatro, uma lona na Praça Roosevelt, lotou. Estranhamente, me deu muita calma na hora. Como sou cara-de-pau…

O público entrou, e eu já estava na mesa do bar, bebendo. Marião entraria vindo do banheiro. Sugeri que ele levantasse a braguilha e limpasse a mão no meu ombro. Primeiro riso garantido! Consegui não errar uma fala. Decorar me deu a segurança de que precisava. Márião, generoso, jogou comigo. Foi bom.

Tanto que, nesse ano, nos convidaram para entrar em cartaz com a peça, rsrsrsrsrs. No Satyros 1. Segundo semestre. Logo, logo. E o metido aqui topou. Lógico.

*

Minha carreira de ator segue. Nesta semana, gravei um filme. Um longa. Isso mesmo. Depois de ensaiar semanas. O papel? Outro bêbado, diante do computador, conversando com uma mulher que nem conhece, pelo Skype. A locação? Meu escritório. O figurino? Eu montei. A concepção? Bolei um bêbado gripado, fumando sem parar, misturando vitamina C efervescente com uísque.

É parte do instigante projeto LINHA DE FUGA, de Alexandre Stokler [Cama de Gato], que rola há tempos. Na real, são apenas dois personagens, HOMEM e MULHER, que iniciam uma conversa pelo Skype [só voz, sem câmera] e vão até as últimas consequências. Se é que você me entende.

O DIRETOR MONTANDO O CENÁRIO



FIGURINO [A CALÇA É AZUL CLARA]

O grande barato do filme é que diversos atores e atrizes farão a mesma cena, em locais sugeridos pelos próprios, contracenando sim pelo Skype com pessoas que não conhecem. Na montagem, serão selecionadas as cenas e passagens de cada ator. Como uma sequência de cenas que evoluem sobre um mesmo texto.

Os ensaios também eram parte fundamental do processo.

Numa comunidade fechada do Skype, diversas atrizes e atores ficavam de stand-by. Bastava ligar, e poderia ensaiar com alguma pessoa desconhecida.

Não podíamos nos apresentar. Usávamos só o microfone- câmeras desligadas! Deveríamos apenas passar o texto. Nada de falar da vida pessoal. E, sim, desligar abruptamente, como dita o script.

O problema é que ensaiar vicia.

Bastava eu chegar em casa e conectar, para encontar alguém disposto a, depois de 1h20 de texto, fazer sexo virtual. Era só entrar. Elas quem apareciam, predadoras carentes, e convidavam. Às vezes 3 ou mais. E soube que muitas garotas já tinham feito o filme e continuavam de stand-by, na comunidade, viciadas, prontas para o que der e vier.

E jamais saberemos com quem ensaiamos ou contracenamos.

O filme não tem dinheiro, nem patrocínio. É feito em digital e na brodagem. Não se sabe ainda quando ficará pronto, mas a maior parte já foi filmada. O mais interessante é que serão 4 versões, 4 montagens diferentes.

Conheça mais detalhes no blog deles:

http://www.linhadefuga.com/

Uma palhinha do roteiro, em linguagem radicalmente coloquial:

“Linha de Fuga”

(Comédia Erótica)

Roteiro de longa-metragem de Alexandre Stockler

PLANO-SEQUÊNCIA 1 – INT – NOITE – APARTAMENTO DA MULHER

MULHER

Oi! Já voltei.

HOMEM

E aí?! Pegô tudo que cê queria?

MULHER

Tudinho. Peguei até um pacote de lencinhos umedecidos…

HOMEM

E agora, o que é que cê tá fazendo?

MULHER

Tô sentada na minha cama, tomando um vinho tinto e falando com você.

HOMEM

E como é a sua cama?

MULHER

Minha cama é grande – Queen Size – e tá arrumada, o que quase nunca acontece. Não sei o que me deu hoje: quando acordei tive vontade de fazê a cama.

HOMEM

Então eu posso concluí que você não tem empregada, não é?

MULHER

Acertou, Sherlock. Só tenho uma faxineira que vem uma vez por semana, pra dá uma geral no meu apartamento.

HOMEM

E ela não faz a sua cama quando vai?

MULHER

Com’é que eu posso permití que uma mulher que eu mal conheço mexa nos lençóis em que eu vô me deitá depois?

HOMEM (concluindo)

Ah! Então cê tem esse tipo de capricho…

MULHER (interrompendo-o)

Não é capricho, é higiene.

HOMEM

Higiene?! Mas ela não é sua faxineira?

MULHER

É.

HOMEM

E não é ela quem limpa a sua casa?

MULHER

É.

HOMEM

Então, por que você disse que é por higiene – e não por capricho – que cê não deixa ela arrumá a sua cama?

MULHER

Porque ela ia tê que se apoiá na minha cama pra arrumá, podia até acabá se deitando nela e isso eu não ia gostá.

HOMEM

Ainda não entendi qual é o problema.

MULHER

Na minha cama só toco eu, Sherlock.

HOMEM (estranhando)

Você sozinha?

MULHER

Normalmente só. A não sê que eu convide alguém, o que é realmente muito raro.

HOMEM

Por que tão raro?

MULHER

Não tá fácil encontrá gente interessante por aí…

HOMEM

Você é muito exigente?

MULHER

Digamos que eu aprendi algumas coisas na vida e uma delas é que hoje eu prefiro ter uma noite solitária do que uma manhã de estranheza compartilhada.

HOMEM

Entendi. Você é exigente!

MULHER

Tenho vivência. É claro que eu gosto do que é bom, né, como qualquer um, mas não me importo com beleza física ou estas coisas. Prefiro alguém que tenha um papo legal, personalidade agradável…

HOMEM (cortando-a)

…Que pague suas contas…

MULHER (seca)

Não faço a menor questão disso. Ah! (incomodada) Isso é típico de homem!

HOMEM (provocador)

Mas querê que um homem pague as contas, é típico de mulher…

MULHER (amaciando-se)

Sherlock, o que incomoda é a mesquinharia! Eu não me importo de dividí as contas com alguém, afinal pra que é que eu trabalho tanto?

HOMEM (irônico)

Provavelmente pra preenchê o vazio de não tê um marido e uma casa pra cuidá.

MULHER (incomodada)

Cê acha que sê homem é o máximo, né?!

HOMEM

Pelo jeito quem acha isso é você.

MULHER (um pouco ofendida)

O que eu acho é que eu já vô desligá.

HOMEM (insistindo)

O que eu acho é que você deve fazê aquilo que te dá vontade.

MULHER

Homem é tudo igual, né? São todos pretensiosos, reacionários e babacas.

HOMEM

Mas nem todas as mulheres reclamam disto. Só as radicais.

MULHER (desculpando-se)

Eu devo tê parecido uma feminista chata, né?!

HOMEM (irônico)

Feminista chata é pleonasmo.

MULHER (acusativa, mas doce)

Pôxa, cê é implicante, hein?!

HOMEM (provocante)

Cê ainda não viu nada.

MULHER (doce)

Grosso!

HOMEM

Pelo menos eu arrumo a cama todo dia…

MULHER (surpresa, bem-humorada)

Ah! Vai jogá contra mim tudo o que eu te disse?

HOMEM

Cê nem disse tanta coisa assim…

MULHER

Mais do que você contô sobre você.

HOMEM (pacificador)

Se isso te incomoda, pode me perguntá o que quisé que eu respondo.

MULHER (interessada)

Qualqué coisa?

HOMEM

Qualqué coisa.

…

*

VAI, CURINTCHA!

É O TIME DO POVO

É O CORINGÃO