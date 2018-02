NY Times ironiza Olimpíada no Rio

Matéria de ontem do New York Times, com vídeo, lamenta estado da Baía da Guanabara e ironiza: “Dica aos velejadores olímpicos, não caiam nas águas do Rio”.

O local que sediará competições de vela e windsurfe continua poluído, com lixo boiando.

Nico Delle Karth, velejador austríaco, que treina no local, disse que nunca viu algo assim.

O velejador brasileiro, medalhista olímpico, Thomas Low-Beer , que também treina no local, comentou: “É nojento, não sei distinguir uma carcaça de cachorro morto com a água contaminada.”

A matéria de Simon Romero e Christopher Clarey lembra que faltam 2 anos, que nada foi feito no Complexo Deodoro, que há pressão para um Plano B do vice-presidente de COI, John D. Coates, que muito dinheiro foi gasto em vão para despoluir a baía.

Mais uma para o arquivo de enxame de vexame nacional.

Copa rola. Já a Olimpíada tá sofrendo uma pressão…