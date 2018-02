Novas fotos de Dieckmann caem na rede

Ela de novo.

Gostou do título que lembra um Cavalo de Tróia?

Essa tensão que vive a rede estressa.

E você que só pensa em bobagem e em ser o primeiro a saber correu para ver intimidade da pequena notável.

Não tem vergonha, não?

Relaxa, abre 1 livro, dá 1 role de metrô, entra no mar, sei lá, sai dessa vida…

São fotos das filmagens de A Pele do Cordeiro, da O2, na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo, que estão no site da produtora.

Sobre 1 grupo de amigos apaixonados por literatura, que resolve escrever cartas para si próprios, para serem abertas em exatos 10 anos, em que expõem sonhos e projetos de futuro.

No mesmo dia, o mais talentoso deles sofre um acidente e morre. Dez anos depois, o grupo se reúne para abrir as cartas e confrontar o que estava escrito com o que rolou.

Direção de Paulo e Pedro Morelli. Na fotografia, o mestre e meu amigo Gustavo Hadba.

O filme tem no elenco ela, Caio Blat, Lee Taylor, Maria Ribeiro, Paulinho Vilhena, Júlio Andrade e a estonteante Martha Nowill.

Ei-la muito bem protegida do frio, com Maria e Martinha: