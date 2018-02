Nota: Celebridades confirmam presença

DE: Tiago Henrique Ferreira

Celebridades confirmam presença no Top Fest 2011

São Paulo, 26 de julho – O primeiro evento Top Fes t – Premiação Nacional para empresas de Eventos, Festas e Casamentos – que acontece no próximo dia 9 de agosto, no Espaço Panamby, em São Paulo, já conta com a presença de inúmeras celebridades.

A apresentação do evento ficará por conta da apresentadora Tânia Oliveira, que será a mestre de cerimônia. Entre as celebridades confirmadas destacam-se: Alex (Big Brother Brasil 10); Carol Martin (A Praça é Nossa, do SBT); Celso Cavallini (repórter do Programa Hoje em Dia, da Record); Cinix (Rapper Carioca); Cristiano (Big Brother Brasil 11); Franklin David (repórter do TV Fama, da Rede TV); Janaina (Big Brother Brasil 11); Janaina Jacobina (A Fazenda 3); Lisi Benitez Piu-Piu (ex-Panicat); Marcelo Mira (cantor e compositor); Milena Fagundes (Big Brother Brasil 9); Michelly (Big Brother Brasil 11); Rafael Pessina (repórter do TV Fama, da Rede TV) e Tessália (Big Brother Brasil 10).

Sobre o evento:

O TOP FEST premiará as empresas de eventos, festas e casamentos que mais se destacaram em 2010, contemplando as cidades de São Paulo, Grande São Paulo e de mais 15 capitais brasileiras. Os homenageados serão premiados pelo atendimento, dedicação, desempenho e seriedade no trabalho prestado ao mercado consumidor.

A seleção das empresas a serem premiadas foi feita por meio do conhecimento de mercado da organizadora e idealizadora do projeto, Magali Sena, de indicações de parceiros do segmento e de uma grande análise das categorias envolvidas – baseada em pesquisas frente às agências de publicidade, igrejas, locais de eventos, sites de busca, blogs do setor e pesquisas diretas com os consumidores finais – ou seja, mais de sete mil noivos.

Serviço Data: 09 de agosto

Horário: 20h

Local: Espaço Panamby

Avenida Marginal Pinheiros, 16.741, Morumbi – São Paulo/SP

