Quadro estável ainda

As primeiras 3 noitas são as delicadas

Noite 1 passou

Ele acordou, se comunicou com a enfermeira mesmo entubado

Viu a filha

O pior já passou

Vai dar certo

Está marcado. Hoje, domingo, às 21h os amigos vão se reunir no ESPAÇO PARLAPATÕES para homenageá-lo. Serão lidos alguns textos dele e músicas. Aberto ao público. Ao Rei da Ralé.

Os PARLAPATÕES convocam:

O Teatro Resiste!

Bortolotto Viverá!

O espaço público é do cidadão.

O Teatro não vai se intimidar com a violência, muito menos se submeter aos bandidos, aos que querem a escuridão nas ruas, aos querem que o povo fique em casa, acuado.

Mário Bortolotto é um símbolo de nossa Praça Roosevelt. Seu estado de saúde é grave, mas está resistindo e viverá

Vamos nos reunir no Espaço Parlapatões, hoje, dia 06/12 (domingo), às 21h, para mostrar o quanto queremos que nosso amigo se recupere completamente.

Nosso amigo Carcarah, também atingido, passa bem e está com a gente em pensamento pela recuperação do Bortolotto

Não apresentaremos a peça O Papa e a Bruxa, para que todo nosso elenco, artistas, produtores, técnicos e funcionários do teatro possam participar desse ato.

Chamamos os amigos, artistas, público, freqüentadores da praça, vizinhos, jornalistas e todos os que se dispõe a enfrentar a violência para vir a este encontro.

Vamos ler trechos de suas peças, seus poemas e vamos most rar que o nosso palco não está a serviço das tragédias reais, mas que faz dramas, comédias e tragédias para dar fôlego à sociedade para enfrentar suas mazelas.

Compareça! O Teatro resistirá mais uma vez.

Bortolotto viverá e escreverá muito mais de nossa história!

A praça é do povo, da cultura, da comunhão, da arte e da paz!

Espaço Parlapatões

Praça Franklin Roosevelt, 158

Tel.: (11) 3258 4449