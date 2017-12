Neymar 100% mal assessorado

Deve ser idolatrado por crianças palestinas, africanas, asiáticas, árabes, eslavas, por ortodoxas, judias, muçulmanas, budistas, agnósticas (32,2% da China), xintoísta, hinduístas (mais de 1 bilhão).

Mas decidiu homenagear apenas um grupo religioso, na sua grande conquista (o único jogador do time com uma faixa no cabelo): 100% JESUS

Neymar foi o assunto mais comentado do Twitter no final da tarde de ontem.

Muitos não entenderam a faixa.

Foi um dos nomes do jogo, com uma assistência genial, uma arrancada e um gol no final. Com Messi baleado, infernizou a defesa adversária, roubou bolas, teve um gol anulado, cavou faltas.

Era sábado, final da Champions, o jogo de clubes mais esperado do ano. Barça contra Juve, dois times 5 vezes campeão. A escola espanhola contra a italiana.

Graças a NEYMAR, deu Barça, o time que “é mais que um clube” (seu slogan).

O jogo teve quase 1 bilhão de espectadores no mundo todo. Barça talvez seja o time mais popular. Neymar, um dos 3 grandes ídolos internacionais, com MESSI e CRISTIANO RONALDO, empatados na artilharia da Champions.

Fãs que acompanham o jogador há anos logo lembraram que, em outras finais importantes da carreira, ele comemorou com a mesma faixa.

Preguntei no Twitter por quê?

Muitos disseram que ele é livre para manifestar sua fé. E é mesmo.

Apesar do time que até 2013 se vangloriava de não ser patrocinado por nenhuma empresa, ser agora patrocinado pela Qatar Airways, do país Catar (Qatar), em que 80% são muçulmanos, seguidores do Islã.

“100% mico”, tuitaram alguns.

@mendesoswaldo tuitou: “100% Jesus é para o Santos não cobrar sua (dele) parte?”

@bel_fernanda: “Para dar um de bom moço pra torcida do Brasiiiillll

@psergiomatos: “Pra quem tá com a Receita no encalço tudo pode ajudar…”

@jumio: “0% pra Receita Federal”

@DonCrspulo: “Completou o Download”

O apresentador e meu ex-vizinho Sidney Garambone: “Jesus é catalão?”

Sou fã de Neymar, e mais ainda de Jesus.

Mas sei que cada um deve estar no seu tempo e lugar.

100% desnecessário.