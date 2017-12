Netflix lança pacote de novidades

Séries como The Americans, Homeland e The Affair já estão com temporadas novas há tempos.

Homeland termina a sexta temporada, The Americans, a quinta.

No Netflix Brasil, estão ainda só com duas ou três à disposição.

O assinante se sente abandonado.

A terceira temporada de The Affair já está na Apple.

Nada no Netflix, só com a primeira e segunda.

Seu assinante se sente no direito de reclamar.

Depois que sócios e consumidores reclamaram da demora em repor conteúdo novo, e ter o número de adesões, pela primeira vez, cair em 2017, a NETFLIX, o maior canal filmes, vídeos, séries, documentários de streaming, antecipa algumas estreias e lança outras.

Tudo ao mesmo tempo agora.

Em Maio

Atração própria, como House of Card, estreia a Temporada 5 no final do mês.

Bloodline estreia a terceira dia 05, junto com a segunda de Sense8.

Suits, Penny Dreadful, Arrow, Master of None são séries que também trazem uma nova temporada agora em maio.

A novidade, Anne With An E, sobre uma órfã que, por engano, foi enviada para ser adotada, quando era um menino que deveria ir, estreia dia 12.

Além disso, filmes do Oscar 2017, como o premiado MoonLight, Até o Último Homem, Her, juntos com documentário sobre o(a) cartunista Laerte, estreiam.

A empresa sente as investidas de concorrentes, como Amazon, HBO GO e agora a Apple.

Caiu no primeiro trimestre a quantidade de novos assinantes daquela que fatura mais que o SBT, de 7,05 milhões para 4,95 milhões de assinantes comparando os últimos trimestres, e tem mais assinantes que a SKY.

A empresa divulgou: “Vamos considerar essas variações como uma sacudida na tendência de crescimento no longo prazo e na adoção da TV por internet”

A Netflix tem mais de 100 milhões de assinantes em mais de 190 países, com mais de 125 milhões de horas de filmes e séries por dia, incluindo produções originais

Relatou ganhos de 178 milhões de dólares, sob um volume de negócios de 2,64 bilhões de dólares no primeiro trimestre.