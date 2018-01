nasi e edgar juntos de novo

Talvez hoje seja o dia do recomeço.

Enfim um show com NASI e EDGAR SCANDURRA, da banda IRA!, um dos pilares do rock brasileiro dos anos 1980.

Paulistana na veia, com direito a um estiloso sotaque do subúrbio, IRA! era a resposta paulistana, com os Titãs, ao novo rock que surgia de fora pra dentro num acomodado [mas competitivo] mercado fonográfico.

Que passou a apostar todas as fichas em bandas que lotavam inferninhos roqueiros que não se viam representados pela MPB dominante.

Os 2 sdobem juntos no show beneficente para escola NANE (Novo Ângulo, Novo Esquema), escola regular que atende crianças e jovens com dificuldade de aprendizado, no Espaço Traffô.

RUA GOMES DE CARVALHO, 560, VILA OLIMPIA

TEL 3045-4524

A banda, que começou no Colégio Basílio Machado, teve um baque em 2007, depois de uma briga entre Nasi e seu irmão, o empresário Airton Valadão.

Ele deu impulso a uma carreira solo, lançou dois discos Onde os Anjos Não Ousam Pisar, de 2006 e Vivo na Cena, que foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro em 2010.

E Edgard lançou seu DVD Ao Vivo, é guitarrista da cantora pernambucana Karina Buhr e de Arnaldo Antunes, retomou a banda Smack – outra banda que fez parte no início dos anos 80, além dos projetos Les Provocateurs, Pequeno Cidadão e participa de shows da banda Cidadão Instigado.

No ano passado, Nasi e Valadão anunciaram a reconciliação depois de 5 cinco anos de brigas públicas e judiciais.

Chance de rever a banda e dançar juntos Pobre Paulista, Gritos na Multidão, Longe de Tudo, Mudança de Comportamento, Núcleo Base, Tolices, Envelheço na Cidade, Flores em Você, clássicos como Nasci em 62.

E de torcer para que a volta seja definitiva.

+++

E olha quem toca hoje.

Outro ícone.

Que dia…