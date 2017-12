Não se sorri em velório?

Não há quem conteste: graças ao anonimato das redes sociais, essa será umas das campanhas eleitorais de pior nível.

O baixo-nível, os boatos, as mentiras, serão espalhadas em fotomontagens, declarações fora de contexto, frases manipuladas.

Pela militância e por profissionais remunerados que já estão a mil.

A morte de Eduardo Campos embolou uma disputa que caminhava para a manutenção do Poder.

O Datafolha de hoje tira o sono dos marqueteiros.

Segundo a pesquisa, Marina Silva iria ao segundo turno, e não Aécio, com Dilma.

E ganharia da presidenta por 47% a 43% [empate técnico].

As redes foram invadidas por fotos em que Marina sorria no enterro do seu colega de chapa.

“Você votará em alguém que sorri no velório?”

Um blog da Dilma pega pesado: http://www.blogdadilma.com

Avisa seus editores: “O Blog da Dilma é independente, não pertence e nem é pautado por qualquer governo ou partido político. É um grupo de amigos e amigas que coordenam o portal, cada um com liberdade de expressão para expor suas opiniões. Nós defendemos a liberdade de expressão, o fim do monopólio dos meios de comunicação, a reforma agrária, o fim do fator previdenciário, o socialismo, educação e saúde pública para todos e com qualidade.”

Que é mantido no ar por doações na Conta Bancária 40547-7, Agência 0675-0 – Banco do Brasil – 001, em nome de Lucas Silva de Oliveira, diretor financeiro do Blog da Dilma.

Com qualidade.

Até o prestigiado site Brasil247 [patrocinado pela CAIXA, Corretora Seguros BRB, SEBRAE, SESI, CNI e SENAI] cai nessa em:

CENAS DE UM VELÓRIO: LULA CHORA, MARINA SORRI

http://www.brasil247.com/pt/247/pernambuco247/150408/Cenas-de-um-vel%C3%B3rio-Lula-chora-Marina-sorri.htm

Prepare o estômago e a caixa de DRAMIN.

Nada de debate político aprofundado.

Será uma campanha feita pela bílis da política, não pelas ideias do cérebro.