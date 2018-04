Eu não me lixo para:

A opinão pública

A farra das passagens

O orçamento descontrolado do Senado

O cachorro manco

O mendigo com sede

O malabarista que deixa cair a bola no farol

A fumaça do caminhão que sufoca

Os buracos na estrada

O pôr-do-sol do outono

As chuvas no árido, a seca na floresta

O preço das coisas

O lixo que se acumula nos aterros

A saúde das maritacas urbanas

A caneta que estoura no bolso

Os efeitos do cigarro

Os índices de colesterol

As pandemias

Os índios suicidas

A saúde de Amy Winehouse

Os amigos bêbados

Os amigos desesperados

O amor partido

A partida de pôquer com os amigos de 20 anos

A pintura de Miró

A cena teatral atual

A atual crise do Paquistão

Astor Piazolla

A música que vem de Pernambuco

Muco que sai das narinas

O cheiro da manga, da pinha, da rúcula

A cor dos seus olhos

A textura do bico de um seio

O cheiro da vagina molhada

O aborto clandestino das adolescentes

A violência urbana

O policial corrupto

O irresponsável

O louco

A felicidade

A mudança de regras da poupança

Os paradoxos

As noites de segunda-feira em São Paulo

As calçadas de Paris

Nadar em piscinas longas

O fim de tarde na orla do Leblon

O desespero

A angústia

A falta de luz

O nada

Viajar de trem

Os impontuais

Os gols de Ronaldo

Drummond

As palavras

Kafka

A velhice

O silêncio

Eu não me lixo por não me lixar

Estou me lixando para os que não se lixam

O lixo entre nós

Cada vez que vou ao Pacaembu nesses dias, sei que estou vendo a história hoje. Como quando vi Pelé no Maracanã fazer 1.000 gols. Ou quando assisti lá aos jogos das eliminatórias para a Copa de 70. Ou quando assistia aos treinos do Santos ao lado da Escola Tarquino e Silva.

Ou quando vi o juvenil Zico fazer um gol na premilinar, e ter seu nome ovacionado por todo estádio. Ou quando vi, de pé, da arquibancada molhada do Morumbi, o gol de Basílio em 1977.

Vejo nos gramados do Pacaembu, bairro vizinho, para onde vou de metrô, momentos de que me lembrarei para sempre. Ronaldo faz história, emociona, empolga. É mais do que apenas um jogo de futebol, é grandeza épica.

Ele quase não anda no campo. Seus joelhos parecem fixos. Fica sempre na linha divisória, vigiado por dois zaguieiros. De repente, do nada, ele corre. Não erra um passe, reparem. Sua bola vai doce, cai nos pés do companheiro. Parece tão fácil jogar futebol. Seu chute é quase sempre certeiro. Seu pênalti parece uma gozação: paradinha, goleiro de um lado, rasteira para o outro.

Ronaldo brinca de jogar futebol. Brinca nas entrevistas. É sincero, verdadeiro, humano. Tem feito um gol a cada 90 minutos. Um mais fundamental e plástico do que o outro.

Perturba a sua vontade e alegria.

Encanta o seu sorriso sacana.

Nos ensina a viver.

Que esses dias nunca terminem.