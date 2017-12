Movimento faz escracho na casa de Temer

Enquanto isso, na casa da bela, recatada e do lar

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No dia do mártir da Independência, o grupo Levante Popular da Juventude fez um “escracho” para denunciar Michel Temer hoje de manhã [quinta-feira, 21 de abril].

Foi no Alto de Pinheiros, São Paulo, em frente à casa paulista do vice-presidente.

Ativistas com faixas, máscaras e exemplares da Constituição acusaram o vice-presidente de trair, articular e conduzir o processo de impeachment de Dilma, sua companheira de chapa.

O Levante Popular da Juventude, que conta hoje com aproximadamente 10 mil militantes, começou em 2012 com escrachos [manifestações e pichações] em frente a casas de acusados de praticar tortura durante a Ditadura Militar.

Também jogou dólares em Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e purpurina no deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ).

Thiago Pacheco, representando do grupo, diz que há golpe em curso no Brasil: “A atual presidente não cometeu crime algum, por isso estamos aqui denunciando o golpe. Tentando tomar de assalto a presidência, Temer é um dos principais articuladores do golpe brasileiro. Queremos que a Dilma termine o seu mandato que foi eleito de forma democrática.”

Informação e fotos vêm do Coletivo Nacional de Comunicação do Levante Popular da Juventude e Mídia Ninja