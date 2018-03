Michelle Obama bota pra quebrar na Casa Branca

Com um suingue que deixa qualquer primeira-dama da história da democracia moderna no chinelo, Michelle Obama arrebenta no palco do encontro anual da Casa Branca (137th Annual White House Easter Egg Roll) na tarde de ontem.

Dançando Uptown Funk (de Mark Ronson), celebrou o quinto aniversário do movimento “Let’s Move!”, campanha contra o sedentarismo e a obesidade infantil, epidemia americana.

Está cada vez mais comum a primeira-dama mostrar seu dote funkiado para promover a alimentação saudável.

Semana passada dançou Mom Dancing no “Late Night with Jimmy Fallon.”

Já dançou no programa “Ellen” e The Dougie durante uma visita em 2011 na escola Alice Dean Middle School.

E que pique.

Enquanto o marido faz história com acordos com os ex-inimigos históricos Cuba e Irã, e rebola para acelerar a economia, Michelle encanta com seu suingue.