Manipulação ideológica chega no horóscopo

A polarização já precisa de alambrado.

Até a ASTROLOGIA foi manipulada.

Deturpada

Tem circulado que a astróloga BARBARA ABRAMO, filha do grande jornalista CLAUDIO ABRAMO e RADHA ABRAMO, dos ABRAMOS, de militantes históricos e alguns fundadores do PT, traiu o DNA e publicou na sua coluna da FOLHA DE S. PAULO nesta quarta.

Mais uma arte de manipular notícias da nova era das redes sociais, que a própria já negou.

Esta coluna é de 28 de maio de 2014, nos protestos pré-junho, que antecederam a COPA DO MUNDO.

O que saiu na quarta dia 11/03 foi:

BARBARA ABRAMO

Marte e Plutão sinalizam situações explosivas na política. Lua em Sagitário: 13/3

Poucos checaram. Barbara avisou que estavam manipulando sua coluna.

Em vão: caiu na rede, se tornou verdade.

Como os boatos de que o Brasil está à beira de uma guerra civil, que levaram meus amigos que moram no exterior a perguntar se era verdade.

Num áudio em que um sujeito faz voz de milico, ex-soldado Carvalhal, e circula nas redes, afirma-se que uma tal Inteligência das Forças Armadas do Brasil (o que não existe) recomenda que estoquemos mantimentos para a luta que vai rolar entre as forças da direita e da esquerda.

Segundo a voz, vai ocorrer uma intervenção militar.

Fez com que Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEx) viesse a público para informar em nota que “os áudios veiculados nas mídias sociais não têm origem no Exército Brasileiro”.

Segue a linha dos boatos de que o FACEBOOK que será pago.

Da marcha de médicos cubanos.

De que o Exército de João Stédile se arma, a partir da Venezuela.

Do confisco da poupança de Dilma a partir do dia 18/03.

Quem cai nisso?

Os mesmos que procuraram soluções para “enlarjar” um membro do corpo, abriu fotos da amiga, que enviou “lembra daquela festa”, atendeu ao telefone de um sobrinho que bateu o carro e precisa de dinheiro urgentemente, ou passou a senha do banco para um e-mail que precisava recadastrar os dados da conta.

Amigos(as), prudência. E inteligência.

Em 2014, Barbara disse ao Portal Imprensa, que as previsões se referiam a cenários favoráveis ou desfavoráveis aos governos, baseados no ano que seguem e independente de quais sejam.

Ela pensava que o leitor soubesse que é alinhada a tendências progressistas e democráticas, tendo, inclusive, participado do movimento estudantil na década de 1970 e na fundação do PT.

“Procuro fazer minhas interpretações astrológicas políticas de forma menos enviesada possível (inclusive porque o viés atrapalharia a precisão da interpretação). Ainda assim, essa minha trajetória de vida – aliada ao fato de que venho de uma família conhecidamente de esquerda – já foi usada diversas vezes para alegar que minhas interpretações são favoráveis ao PT”, disse.