Maioria aprova ciclovias em SP

Então a maioria aprova as polêmicas ciclovias de SP?

Sim. O Ibope comprovou: nove em cada dez habitantes são favoráveis às ciclovias

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pesquisa divulgada ontem mostrou que, em um ano, a cidade ganhou 86,1 mil ciclistas frequentes.

88% apoiam as faixas; mais do que os 86% do ano passado.

São 133,6 km de ciclovias em SP. 261 mil paulistanos usam bicicletas para viagens frequentes

Neste fim de semana, mais quilômetros vão ser entregues.

Em 2014, o número de paulistanos usando bicicletas como meio de transporte cresceu 50%.

E esses números podem aumentar se a cidade se inspirasse em outras e instalasse racks externos em ônibus.

Que podem levar de duas a 3 bikes.

Em 2013, eram 63 km de vias exclusivas para bicicletas.

Desde junho, a gestão Haddad inaugurou 70,6 km de ciclovias.

Para o Ibope:

71% declararam “nunca” usar a bicicleta como alternativa ao automóvel.

23% afirmaram que usam bicicletas “de vez em quando”

3% “quase todos os dias”.

+++

Nesse mês, a prefeitura testou dispositivo para permitir bicicletas dentro de ônibus em determinados dias, como já funciona no metrô.

Cada busão receberia até duas bikes, amarradas num suporte, sábados depois das 15h e domingos o dia todo.

É uma…