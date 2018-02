Escreveu meu amigo SÉRGIO VAZ, da Cooperifa.

Magia negra era o Pelé jogando futebol, Cartola compondo o mundo é um moinho. A Travessia de Milton nascimento.

Magia negra é o poema de Castro Alves e o samba de Jovelina…

Magia negra é Djavan, Emicida, Racionais MC´s, Thalma de Freitas, Simonal.

Magia negra é Drogba, Fela kuti,

Magia negra é dona Edith recitando poesia no Sarau da Cooperifa.

Carolina de Jesus é pura magia negra. Garrincha tinhas 2 pernas mágicas e negras. James Brow e Milton Santos é pura magia.

Não posso ouvir a palavra magia negra que me transformo num dragão.

Michael Jackson e Michael Jordan é magia negra.

Cafu, Milton Gonçalves, Ruth de Souza, Dona Ivone Lara, Jeferson De, Jorge Mendonça, Daiane dos Santos é magia negra.

Magia Malê Luísa Mahin Calafate.

Fabiana Cozza, Machado de Assis, James Baldwin, Alice Walker, Nelson Mandela, Tupac, isso é o que chamo de escura magia.

Magia negra é Malcon X. A Marcha de Harry Belafonte e Martin Luther King.

Mussum, Zumbi dos Palmares, João Antônio, Candeia e Paulinho da Viola. Usain Bolt, Elza Soares, Sarah Vaughan, Billy Holliday, Nina Simone é magia mais do que negra.

Eu faço magia negra quando danço Fundo de quintal e Bob Marley.

Cruz e Souza, Zózimo, Spike Lee, tudo é magia negra neles. Umoja, Espirito de Zumbi, Afro Koteban…

É mestre Bimba, é Vai-Vai é Mangueira, todas as escolas transformando quartas-feira de cinzas em alegria de primeira.

Magia negra é Sabotage, MV Bill, Anderson Silva e Solano trindade.

Ondjaki, Ana Paula Tavares, João Mello… Magia negra.

Magia negra são os brancos que são solidários na luta contra o racismo.

Magia negra é o RAP, O Samba, o Blues, o Rock, Hip Hop de Africabambaataa.

Magia negra é magia que não acaba mais.

No dia da consciência negra, o MAC USP, que traz uma exposição [de graça] de fotos de escravos no Brasil, estava às moscas.

Fotos em que ninguém sorri.

Livraria da Vila também vazia.

Os bares da Vila Madalena lotados.

O Brasil está virando um enorme caldo com pouca vida inteligente e muita pança.

