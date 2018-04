Los amigos

Hoje e amanhã tem show do BUENA VISTA SOCIAL CLUB no GRAZIE A DIO, comemorando os dez anos dessa casa tão simpática, entre as ladeiras da Vila Madalena, que deu espaço a tudo de novo que acontece na música brasileira, lançou bandas e cantoras.

Novo e velho, pois nesta semana, na programação, tem HEARTHBREAKERS, orquestra que andava sumida, e a grande banda BLACK IN RIO, mãe do funk and soul brasileiros.

Tem ingresso ainda: http://www.grazieadio.com.br/home_full.htm

Aliás, deixe rolar o site, pois entram pelas caixas do computador as músicas dos caras que tocam lá, começando pelo maestro JUNIO BARRETO [cadê você, cabra?!].

Chance de ouvir boa música cubana que, como a brasileira, rompeu o monopólio e é admirada no mundo todo. Graças ao sangue afro e às batidas dos tambores.

+++

E a banda SACO DE RATOS, do meu parceiro de palco, conversa fiada e copo [o dele é sem gelo], MARIO BORTOLOTTO, mudou de casa.

Tocava todas às terças no THE WALL. Agora, se mudou para o CAFÉ AURORA, ao lado, no velho e bom BIXIGA, bairro tão mágico, tão detonado, de que falo para todos: está na hora de ressuscitá-lo.

Na mesma 13 DE MAIO de onde eu não saía nos anos 80 [CARBONO 14, CAFÉ PIU-PIU, CINECLUBE DO BIXIGA, MADAME SATÃ, cantinas baratas].

Além da banda que, a cada show, está melhor, mais afiada, com improvisos certeiros, solos [o disco sai em breve], escute com atenção as letras tão inspiradas de SACO DE RATOS [que faz pacto com o diabo, mas não faz com mulher], e se divirta com a participação especial dos fãs da banda, que dançam, sobem no palco e dão uma palha, amigos de todos, que fazem desse show um ritual dionisíaco, puro e autêntico rock and roll!

Direito à arte de MUTARELLI:

+++

Já que é para bater bumbo para os amigos, minha atriz e musa PAULA COHEN, com seu parceiro GERO CAMILO, estreiam HAMLET MÁQUINA amanhã no SESC SANTANA. Serão apenas duas apresentações.

Encontro presente.

Hamlet Machine

Direção – Dimiter Gotscheff

Com – Dimiter Gotscheff, Gero Camilo e Paula Cohen.

Dimiter é um diretor búlgaro que mora há anos na Alemanha. Foi expulso da Bulgária antes da queda do MURO e viveu na Alemanha Oriental, onde trabalhou com o próprio HEINER MULLER, autor desse texto poético, intrigante, que investiga o clássico de SHAKESPEARE.

Sesc Santana, dias 2 e 3 de setembro, 21h.

A peça fará também:

Espaço SESC Copacabana, Rio de Janeiro: 08/09 e 9/09.

Teatro Solis, Montevideo: 30/09 e 01/10.

Teatro Real, Córdoba/Argentina: 04/10 e 05/10.

Realização: Goethe-Institut em colaboração com SESC SP, SESC Rio, Festivais de Teatro de Montevideo e Córdoba

Uma adaptação da montagem do Deutsches Theater Berlin de 2007.