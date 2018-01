Netflix já é gigante no Brasil.

De olho no mercado, chegou mais um concorrente, LOOKE.

É um serviço de streaming de vídeo semelhante ao Netflix, com elementos do iTunes Store e do Play Store do Google:

Assinatura de um pacote mensal a R$ 18,90- o primeiro mês é gratuito Também oferece aluguel e compra de títulos, que variam entre R$ 2,90 a R$ 9,90 para locação, R$ 12,90 a R$ 45,90 para compra.

Looke chega com mais de 7.500 filmes [inclusive lançamentos], seriados [como Big Bang Theory e ER], documentários e shows.

Ainda é pouco.

Mas prova que a tendência não tem volta.

https://www.looke.com.br/