livros – sugestões para as férias

A TRILOGIA USA de John dos Passos é publicada no Brasil e prova ao leitor brasileiro o quanto o cara é genial e atual.

John Dos Passos, que foi jornalista, lutou na I Guerra Mundial e na Guerra Civil Espanhola, radical de esquerda, monta uma ficção política e econômica que conta a história da ascensão do capitalismo, suas crises e contradições, a luta contra a miséria, entremeada por interrupções de rádios ao vivo, manchetes de revistas e jornais, anotações, bilhetes, criando a atmosfera de grande caos e ruídos que vivemos na era pós-revolução industrial, e hoje [no mundo rede-redes-tvs-touch] nos é tão familiar.

Não chega a ter os arroubos experimentais dos primeiros livros de FAULKNER, nem pensa em discutir a própria literatura, como JOYCE.

Como HEMINGWAY, seu amigo e depois desafeto, descarregou a experiência de vida pessoal na literatura.

A TRILOGIA USA é formada pelos livros “Paralelo 42”, “1919” e “O Grande Capital”, nesta ordem.

“Paralelo 42” mostra os Estados Unidos antes da I Guerra Mundial e as péssimas condições dos trabalhadores e camponeses.

“1919” traz o período da I Guerra Mundial, o debate sobre a neutralidade dos Estados Unidos, as perseguição aos pró-germânicos e o início do movimento sindical.

O terceiro livro, “O Grande Capital“, foca o pós-guerra: o regresso da tropa, os anos dourados do regime e sua queda com o crash.

Obrigatório ler!

Foi John Dos Passos quem apresentou Key West a Hemingway. O amor e ódio entre os amigos que participaram juntos da Guerra Civil Espanhola e depois nunca mais se falaram é um dos plots do telefilme Hemingway e Gellhorn, que não entrou em cartaz, só passou na HBO.

Filme decepcionante do grande Philip Kaufman (Os Eleitos), que usa imagens reais do conflito espanhol e fala do romance entre Hemingway (Clive Owne) e a correspondente de guerra Martha Gellhorn (uma Nicole Kidman deslumbrante), que virou sua terceira mulher, os debates sobre os rumos da revolução e a influência soviética, o caso dúbio entre John dos Passos e o herói republicano Paco Zarra, vivido pelo nosso Rodrigo Santoro. A casa e os gatos de Key West aparecem.

Muitos filmes históricos hoje em dia parecem baseados no Wikipedia. Este é mais um, que se perde em reducionismos. Como a bronca que Ernest dá na mulher: “Escreva com o coração!” Eles transam ardentemente no hotel que é bombardeado. Tá bom. Era um bêbado insaciável ou um idiota?

É o terceiro telefilme de três horas e dividido em três partes que assisto nesse ano na TV: a maravilhosa produção franco-alemã Carlos, de Oliver Assayas, sobre o terrorista Carlos O Chacal (ganhou o Globo de Ouro e até o Prêmio da Crítica da Mostra SP), Hatfields & McCoys, produzido pelo History Channel, drama shakespeariano demorado que fala da guerra entre dois clãs antes unidos na Guerra da Secessão (Kevin Costner ganhou o Globo de Ouro de melhor ator), e Hemingway e Gellhorn.

O gênero não é telefilme, não é série, que costuma ter oito (Veep), dez (The Newsroom) ou 13 episódios (a maioria delas), é exclusivamente para a TV e dividido em três partes. Pelo jeito, uma nova tendência do veículo que sempre se renova.

