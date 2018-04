Literatura como missão

Boa a capa da ILUSTRADA de hoje, da Raquel Cozer, sobre a PIRATARIA no mercado editorial.

Ela conseguiu apurar com as três frentes do mercado: editoras [e livreiros], autores [sou um dos citados] e leitores piratas.

Não tem jeito. A liberdade veio pra ficar. E ganha novos aliados, os e-books, como o Kindle – Amazon e o Sony Reader. Ambos em “papel digital”, que facilita a leitura.

Os primeiros Ipods vieram com travas de segurança, para inibir a pirataria. Não se conseguia baixar músicas de um aparelho no computador que não fosse o do registro, o seu espelho. Resultado da pressão da indústria fonográfica contra a APPLE.

Logo inventaram programas gratuitos para driblar as travas, que mudavam as músicas de MP3 para um misterioso M4A, e o usuário conseguia baixar no seu computador músicas dos mais diferentes Ipods.

Depois, outro programa gratuito mudava as M4A para MP3 novamente. Era uma trabalheira, que ocupava as noites dos amigos.

Agora, no próprio ITunes, programa que rege o Ipod, é possível fazer a transferência e criar uma versão MP3 das músicas corrompidas. A APPLE não pode ir contra a essência do mercado, a gratuidade e a livre troca de dados.

O mesmo ocorrerá com os e-books. Suas travas serão logo logo corrompidas. Pelo Kindle, que só lê livros comprados pelo banco de dados do Amazon, será possível em breve ler todos os formatos já pirateados em DOC, TXT e PDF que já estão da rede.

E programas conseguirão driblar as travas de segurança de versões digitais de jornais e revistas. Certamente não se pagará mais pela notícia da grande imprensa.

O The New York Times saiu na frente e se associou ao Kindle.

Não há o que fazer. Os honorários pagos a escritores e jornalistas estão com os dias contados.

O grande XICO SÁ, autor que libera seus livros editados pela Editora do Bispo na net, já twittou no Face Book, comemorando a liberdade editorial: “boa notícia do dia: os piratas avançam tb no mercado editorial brasileiro. demorô! contra os latifundiários dos direitos autorais. biscoito fino ou Paulo Coelho (q seja) para as massas!”

+++

Tenho 2 livros pirateados, FELIZ ANO VELHO [de 1982] e BLECAUTE [de 1986], em formatos DOC e PDF, encontrados no Esnips.

Reclamei em vão com o site israelense, que infringiam meus direitos autorais. Eles tiravam na semana, e os livros voltavam na outra.

Neguinho teve a manha e scannear página por página das minhas duas obras. Me senti orgulhoso ao ver alguém passar horas scanneando. Era a prova de que o leitor sentia que meus textos deveriam ser lidos e repartidos.

No entanto, lá se vai uma fonte de renda para financiar os meus caprichos e os dos amigos. Bem, já ganhei muita grana com esses livros, editados nos anos 80.

Talvez seja a hora de eles se libertarem das amarras contratuais. O que lamento é que a versão scanneada é a antiga. Os livros foram reduzidos e reeditados por mim recentemente, e depois publicados pela EDITORA OBJETIVA.

E, enfim, o que realmente interessa, é saber agora como será a estética dessa nova literatura.

Autores não escreverão mais PELO dinheiro. Como para KAFKA e tantos outros, não interessará o gosto do leitor. Nem seduzir o maior número deles. A literatura se libertará da obrigação de vender.

Sei que um verdadeiro autor está se lixando para a quantidade de edições esgotadas de suas obras, e nem escreve visando o lucro. Mas existe, sim, aquele componente mercantil que escreve para vender, que economiza as palavras, que calcula aquilo que é de bom agrado e palatável, para não polemizar ou ofender os olhos do leitor-consumidor.

Sim, a liberdade editorial trará liberdade semântica. Os autores intrusos, que fazem da literatura um negócio, lamentarão. O verdadeiro artista continuará com a sua luta: escrever para exorcizar.

A literatura voltará a ser uma missão, não um negócio. Mas quem pagará o nosso uísque? Então, que se liberem todos os vícios e muletas do solitário e sofrido escritor.

+++

Já me pararam na rua para elogiar o meu livro FELIZ ANO NOVO. Uma mulher uma vez elogiou o meu livro FELIZ ANO PASSADO. Muitos me chamam de MIGUEL PAIVA.

Poucas vezes acertaram o nome da minha primeira peça, 525 LINHAS– o número de linhas que há na tela de uma TV analógica. Só radialistas e técnicos em eletrônica conseguiam acertar.

O livro BLECAUTE já foi muitas vezes confundido com BLACK OUT.

Bem, até o meu livro O HOMEM QUE CONHECIA AS MULHERES me confunde. Preciso parar para pensar no seu título correto.

Já o meu último romance, A SEGUNDA VEZ QUE TE CONHECI, é finalista do prêmio PASSO FUNDO ZAFFARI & BOURBON DE LITERATURA como A SEGUNDA VEZ QUE TE PERDI.

O que muda totalmente a trama, já que o narrador, RAUL, não perde pela segunda vez a mulher que ama, mas a reconquista e a conhece pela segunda vez. Tudo bem.

O vencedor do prêmio receberá R$ 100 mil e será conhecido no dia 24 de agosto, na cerimônia de abertura da 13ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, o evento mais importante da literatura brasileira, junto com a FLIP.

A Comissão Julgadora, depois de analisar centenas de obras, divulgou no dia 13 de julho os 48 finalistas que continuam na disputa.

Entre ele, Antonio Lobo Antunes, com a obra “Ontem não te vi em Babilônia”, Moacyr Scliar, com “Manual da paixão solitária”, Milton Hatoum, pelo título “Órfãos de Eldorado”, João Gilberto Noll, com “Acenos e afagos”, e Ruy Castro, pelo livro “Era no tempo do rei”.

Também são finalistas o moçambicano Mia Couto, “Venenos de Deus, remédios do Diabo”, e Chico Buarque, com “Leite Derramado” (vencedor da 4ª edição do prêmio, em 2005, pela obra “Budapeste”).

Chico, Hatoum e Lobo Antunes são barbadas. A SEGUNDA VEZ QUE TE PERDI, um azarão. Quer bater uma aposta?