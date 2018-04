Leonardo DiCaprio ou DeMentirinha?

Todos queriam fotos do ex-de Gisele, Leonardo DiCaprio, fã das terras brasileiras, que por aqui esteve na Copa do Mundo em 2014. Mas era ele em Trancoso?

A notícia correu o mundo dos sites dedicados a celebridades.

Editores se excitaram. Um sem-número de paparazzi embarcou para o sul da Bahia. Alguns gastaram até R$ 5 mil do próprio bolso, para faturar um trocado no fim de ano.

Fotos do grande ator eterno garotão, solteirão bon vivant, poderiam render.

Foto dele com um boné da Nasa foi divulgada sexta-feira, 30, no balneário que já foi o preferido da elite brasileira, pela Agência Hautem, dedicada a festas e eventos do Réveillon de Trancoso. No mesmo dia em que se divulgou numa rede social que DiCaprio estava a 4.174 km do Brasil, mais precisamente na República Dominicana.

Até o fotógrafo Gabriel Reis, da Agnews, que com colegas alugou uma casa para registrar o Réveillon na praia baiana, revelar a farsa.

Conversou com o suposto DiCaprio no dia 31.

Que se identificou como sósia. Reis não se conteve. Saiu atirando:

“Tudo armação. Desde a primeira notícia plantada. Gastamos mais de R$ 5 mil para vir aqui fazer paparazzi e eles arrumam um sósia. O pior é que gente importante que estava perto dele na praia me pedia para não desmentir. Uma vergonha. Trancoso nunca mais será um local de eventos sérios e promoters que eu possa confiar. Tudo foi feito pra bombar a cidade. Pior é que no final o figurão perto do DiCaprio fake me falou preocupado que em momento algum eles falaram que ele era o DiCaprio. Que na verdade os fotógrafos e imprensa que se confundiram. Mentira. Porque eu recebi a informação que o DiCaprio estava descendo para a praia do Uxuá com o tal figurão”.

No domingo, dia 1º, a assessoria de imprensa Coletiva enfim afirmou não saber se de fato é ou não é o verdadeiro DiCaprio quem passeia pelas praias paradisíacas da Bahia.

O que revela um ridículo caso de disputa de autenticidade.

Se for, foi a jogada esperta do próprio ator para afugentar o enxame de paparazzi que o assedia.

Se não for…

Que tremenda jogada de marketing de seja lá quem está lucrando com isso.

f0ntes: portal uai e ego