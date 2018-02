para não esquecer

Próximo sábado, 24/11, às 17h30, vamos lançar meu livro novo no ESPAÇO PARLAPATÕES, Praça Roosevelt, em São Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como assim, lançar um livro sábado à tarde?

Num teatro?!

É porque a maior parte dos textos é herdada da linguagem teatral.

Tivemos a ideia de ler alguns deles no teatro. Com os seguintes atores e amigos.

ANTONIO PRATA

CAROLINA FAUQUEMONT

HUGO POSSOLO

MARCELO TAS

MARIA MANOELLA

MARIANA XIMENES

Logo logo mando convitinho.

A amanhã o TEATRO AUGUSTA e a GIOSTRI EDITORA, que se especializa em textos teatrais, lança numa batelada só:

Assim como minha nova editora, FOZ, lança também TEORIA GERAL DO ESQUECIMENTO, também com debate/leitura, só que no RIO: