Lançada versão digital da revista pioneira

A REVISTA CÓDIGO, revista ícone da poesia, publicada em Salvador entre 1974 e 1990, tem versão digital lançada.

Ela juntava concretistas, pós-concretistas, poetas independentes, cantores, vanguarda e clássicos como Baudelaire, Dylan Thomas, e. e. cummings e Pound.

O evento será amanhã, terça feira, na Sala Lima Barreto, no CCSP (Centro Cultural São Paulo).

Com a presença do poeta Augusto de Campos, principal colaborador da revista (e também responsável pela digitalização), o antropólogo e poeta Antônio Risério, que coeditou com Erthos Albino de Souza as edições de número 1, 2 e 5.

Estarão com a artista Regina Silveira, uma apaixonada por projetos ousados, que editou recentemente a inigualável A REVISTA.

A Revista Código juntou poetas e artistas como Augusto de Campos, Décio Pignatari, Haroldo de Campos, Caetano Veloso, José Lino Grünewald, Julio Plaza, Regina Silveira, Waly Salomão, Júlio Bressane, Lenora de Barros, Alice Ruiz, Pedro Xisto e, claro, o entusiasta Paulo Leminski.

Foi pioneira na arte digital graças à qualidade da edição, apesar de independente, tocada por Erthos Albino de Souza, que a financiava.

Erthos também ficou conhecido por recuperar as obras de Pagu e concebeu alguns dos primeiros poemas e peças gráficas realizados por meio do computador.

Código Revista é projeto e pesquisa de: Ariane Stolfi, Bruno Schiavo, Daniel Scandurra, Gabriel Kerhart e João Reynaldo Paiva Costa com apoio do programa Rumos Itaú Cultural.

