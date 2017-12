Torcedores brasileiros descobrem Kim Jong-Un na abertura da Copa.

Fotografaram o exótico líder da Coreia do Norte no final da partida de hoje.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Tiramos essa foto uma hora depois do jogo terminar, não tinha mais ninguém e ele ficou tirando selfies com o estádio vazio. Gritamos o nome dele, ele olhou pra gente e voltou correndo para dentro”, disse Juca Avelino, depois do amigo FÁBIO FELICE, autor na foto, apontar a câmera para os camarotes da FIFA e registrar o flagrante.

É ele mesmo? Avelino e Felice juram que era.

Veio, como Di Caprio, disfarçado?

+++

Quanto à festa da abertura, feita por uma coreógrafa belga, que parecia inspirada num livro do José de Alencar, a gozação circula na rede fala por si.