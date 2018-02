Itaú recolhe agenda polêmica

Itaú recolhe agenda de 2014 distribuída a clientes, que considera 31 de março o “aniversário da revolução de 1964”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois da polêmica e de protestos, o banco admitiu o erro e reconhece que a frase foi “equivocada”.

Me escreveu Paulo Marinho, da Comunicação Corporativa, que presta serviços ao Itaú:

“Olá Marcelo! Espero que esteja bem!

Caríssimo, vimos seu post abaixo e por isso te escrevo.

A inclusão da frase na agenda foi equivocada, em nada reflete o DNA e as crenças do Itaú Unibanco.

Lamentamos o desconforto causado.

Somos uma instituição financeira que respeita a diversidade de pensamentos e ideias e a democracia.

Reiteramos que o banco nunca pretendeu defender uma posição política no conteúdo entregue aos correntistas e que já estamos recolhendo as agendas com esta frase que ainda existem em nossas agências.

Muito obrigado por sua atenção, fico à disposição aqui no Itaú! Abraço”

Na verdade repercuti o post do grande jornalista e ex-colega de redação, Mário Magalhães, autor do livro MARIGHELLA – O guerrilheiro que incendiou o mundo.

Ele divulgou semana passada no seu blog do UOL:

50 anos depois, agenda do Itaú ainda trata golpe como ‘revolução de 1964?

Segundo Mário:

Como reconhecem as consciências dignas, não houve uma “revolução” meio século atrás, e sim um golpe desferido com as armas da sociedade golpista entre segmentos militares e civis, como os banqueiros (alguns viraram ministros). “Revolução”, em referência à instauração da ditadura, é palavra consagrada na boca de marechais e generais como Castello Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, os presidentes-ditadores do ciclo encerrado em 1985.

Quem falava “revolução” eram torturadores como o delegado Fleury, o policial Borer e o então major Ustra _este, vivo, fala até hoje. A agenda do Itaú também reproduz a data da versão golpista, 31 de março, mas Goulart ainda estava no Palácio Laranjeiras no começo da tarde de 1º de abril. O golpe foi mesmo em 1º de abril, o dia da mentira _os golpistas diziam salvar a democracia.”

Ainda na semana passada, a pedido do blog de Magalhães, o Itaú se pronunciou:

“O Itaú Unibanco informa que a agenda distribuída aos clientes conta com informações sobre datas relevantes ao longo do ano. O banco é apartidário e, em hipótese alguma, pretende defender uma posição política no conteúdo entregue aos correntistas.

Pelo visto, se arrependeu.

Uma lição fica: o Brasil conhece, debate e estuda muito pouco a sua História.

E é preciso rever o que se ensina em sala de aula.