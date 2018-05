isso sim é uma bela invenção

Cansei de procurar a posição ideal em bancos de escola.

Especialmente porque a minha abria às 7h, e eu tinha que acordar lá pelas 5h30.

Para pegar o CEASA 718, busão lotado que passava de hora em hora e levava mais uma hora até a escola.

Um amigo me treinou dormir durante a aula sentado com a cabeça para trás, mas eu não conseguia.

Preferia a clássica posição cabeça sobre os cadernos com o cudado de não babar sobre os trabalhos.

Mas:

Se tivessem inventado antes…

