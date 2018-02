isso é o que elas dizem

AMANHÃ, sábado, vamos lançar meu livro novo AS VERDADES QUE ELA NÃO DIZ.

Começa às 17h no ESPAÇO PARLAPATÕES, Praça Roosevelt, 158, São Paulo.

É aberto, só aparecer.

E a editora carioca, FOZ, traz 200 sacos de Biscoitos GLOBO e mate/limão.

Na faixa.

Pra dar à reformada praça um astral de praia..

Faremos leituras de alguns textos, crônicas, cenas, contos, trechos [como o abaixo].

ISSO É O QUE ELA DIZ

“Amanhã eu paro, prometo.”

“Claro que adoro sua mãe, irmãs. Elas que implicam comigo.”

“Ai, amor, desculpa. Dá um desconto. Estou de TPM.”

“Adicionei, porque é um cliente. Ia pegar mal ignorar.”

“Hoje não estou de TPM! Você que nunca me leva a sério.”

“Acha que tenho ciúmes dela? Maior cara de fuinha…”

“Baby, hoje tenho uma reuniãozinha com as amigas. Até te convidaria. Mas só vão as meninas.”

“Amor, não precisa ter ciúmes. Ele é gay.”

“Acha que fico espionando o seu Face? Tenho mais o que fazer.”

“Um minutinho, só!”

“Já estou chegando.”

“Tô na esquina.”

“Eu tô gorda?”

“Esta multa não é minha!”

“Tenho certeza de que foi você quem ficou com o ticket do estacionamento.”

“Não tenho ideia de onde veio essa batida no para-lama.”

“Ah, hoje não, estou com a maior cólica.”

“Não sei quem era. Desligou.”

“Você é, disparado, o melhor homem que eu tive na cama.”

“Estou com esta minissaia pra te agradar, pra você me achar gata.”

“Fica tranquilo. Eu enchi o tanque, coloquei óleo e calibrei os pneus.”

“Imagina! Não fui eu quem raspou o seu carro.”

“Eu não vejo muito a novela. Só sei de ouvir minhas amigas falando.”

“Eu não estou chorando!”

“Eu não estou brava!”

“Eu não estou gritando!”

“Você é que está nervoso!”

“Só vou olhar. Não vou comprar nada.”

“Não fiz nada. Só apertei aquela tecla.”

“Eu só estava dançando com ele porque ele dança bem.”

“Amor, ele não estava me paquerando.”

“Eu não sou teimosa!”

“Aquele radar não estava aqui ontem.”

“Já estou indo!”