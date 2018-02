Concordo com BRUNO MAZZEO que tuitou que, depois do iPhone, esta é a invenção do século.

O Porta Sache com abridor.

Alguns possuem 3 compartimentos pra acondicionar até 10 saches de cada sabor [mostarda, catchup e maionese]

E um refil com Lamina de Inóx.

A R$ 7, 85 no MERCADO LIVRE.

Como não se pensou nisso antes?

Eu não tinha reparado, até o BORTOLOTTO me mostrar o funcionamento na mesa do bar.

Já deve estar na mesa do seu pé-sujo preferido.

É o fim das dentadas e unhadas que sujam as roupas dos boêmios esfomeados.