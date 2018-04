É imperdível, mas vou perder.

Show do FELLINI amanhã, no STUDIO SP. Raridade, pq os caras se reunem uma vez a cada 3 anos – Thomas Pappon, o guitarrista, mora em Londres e trabalha na BBC com o Ivan Lessa. É a banda mais charmosa dos anos 80. E que deu bossa ao rock.

Contei os dias para que essa noite acontecesse. Há uns anos, fui ver um show deles em Pinheiros, no antigo Ípslon, boate de sapatas. Mas os caras não apareceram. Tretaram com o dono horas antes do show. Em seu lugar, tocou o impagável ALEX ANTUES.

Dessa vez eu sei que vão aparecer.

Estou no RIO, acompanhando as filmagens de MALU DE BICICLETA, meu livro que vira filme [roteiro meu]. E também em reuniões de leitura de outro roteiro meu, E AÍ, COMEU?, baseado na minha peça do mesmo nome.

Aliás, as fotos abaixo, de MARCELO SERRADO e FERNANDA FREITAS, que faz a MALU, surgiram neste blog. Explico.

Quando contei aqui da pré-produção de MALU DE BICICLETA, o David Peixoto, de Curitiba, colocou um comentário dizendo que queria fazer o still do filme- fotos para divulgação e continuidade. Pediu os contatos da produção.

Achei que eles já tivessem contratado um cara, mas não. Chamaram o David, e ele acompanha as filmagens, foi contratado. É isso aí, sorte e cara-de-pau, são as variáveis das oportunidades. Olha o trabalho do cara, elogiado pelo diretor [Flávio Tambellini]. Maneiríssimo, como se diz por aqui.

Este blog serviu para algo, enfim, além de estimular a pegação entre os leitores que postam comentários.