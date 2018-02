hj não tem

Alô?… Fala chefia… Tudo certinho com o senhor?… Não deu pra aparecer hoje aí no trampo. Uma dor de dente desgraçada. Meu cunhado tá me levando de moto lá no hospital… Aqui onde eu moro tem dentista no hospital, aquele plano que o senhor paga é bão demais!… Corinthians? Não sei não, o que aconteceu?… Invicto? Puxa… Mas o senhor não é são-paulino, ficou vendo o jogo ontem por quê?… Vi nada não, ganharam o quê?… Eu tava de cama com este torcicolo… É que a dor de dente se espalhou e deu também torcicolo… A rouquidão é por causa que eu ficava gritando de dor a noite toda, “ai, vai, ai!”… O povo gritando aqui atrás é barulho da TV, sabe como é, aqui no bairro pessoar vê TV alta pra se esnobar, é todos uns maloqueiro… Vai cair a ligação, chefinho, tô sem ficha, só queria dizer que é com dor no coração e no dente que não vou poder trabalhar hoje, certo?… Valeu. Amanhã também não sei se apareço. Mas eu aviso… Lembrança a todos aí.

