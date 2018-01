HBO promete obra inédita de Kubrick sobre Napoleão

Stanley Kubrick é o cineasta mais completo que já apareceu.

Inventor de lentes, câmeras, roteirista, filmou numa época em que a trucagem digital engatinhava.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fez comédia, épico, filme político, terror, ficção científica, filmou em preto e branco, com luz natural e velas. Foi o primeiro a testar e usar planos sequência em que a câmera não chacoalhava (steadycam).

Mas seu projeto ambicioso era filmar Napoleão Bonaparte, cancelado pela MGM devido aos altos custos, em plena Crise do Petróleo.

Segundo Vitor Carvalho, do site TH1, a HBO anuncia que irá filmá-lo em formato série e coprodução de outro fã de projetos grandiosos, Steven Spielberg, que já se envolveu em outro projeto inédito de Kubrick, A.I., Inteligência Artificial, depois da sua morte.

Kubrick chegou a roteirizar o épico sobre Napoleão e bolar figurinos. Um story board do filme (ilustrações das cenas mais complicada) ficou exposto no MIS há dois anos. A família deixou executivos da HBO ter acesso ao material guardado por Kubrick, que ficou 30 anos debruçado no projeto.

Teria a ajuda do exército da Romênia, que convocaria 50 mil figurantes para a operação de filmagem, em cenas que hoje podem ser facilmente produzidas digitalmente.

Segundo TH1, o time convocado é de primeira:

Produção Darryl Frank e Justin Falvey (The Americans).

Roteiro adaptado der David Leland (Os Borgias).

Direção Cary Fukunaga (True Detective).