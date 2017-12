haddad irá sancionar parque augusta

Grande vitória da garotada e do movimento Parque Augusta Já.

Haddad irá sancionar a lei que cria o Parque Augusta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vereador Nabil Bonduki (PT) confirmou na sua página do Facebook:

https://www.facebook.com/NabilBonduki

E o vereador Ricardo Young (PPS) avisou ao movimento, que está agora diante da Prefeitura.

Ambos estiveram hoje com o prefeito Fernando Haddad, representando a Frente Parlamentar pela Sustentabilidade da Câmara Municipal, e escutaram que ele irá sancionar o projeto, por ser favorável mesmo com as restrições orçamentárias.

Haddad procura agora formas de mobilizar recursos para a sua implementação.

A Frente se comprometeu a buscar formas alternativas de recursos, consciente das restrições no orçamento.

O Parque Augusta já existe.

A discussão agora é a sua gestão.

A ideia do movimento que organiza a ocupação do Parque é que o terreno seja auto-gestionado pela população. Como já está sendo.

Em reuniões, assembleias e divisão de grupos de tarefas, os GTs [orientação, limpeza, programação, jurídico].

Lembra Daniel Scandurra: “Não há grana da Prefeitura para tocar o Parque? Não precisa, a assembleia toca o espaço. Laboratório de democracia direta, educação ambiental e auto- gestão (yes we can). É uma ideia utópica, sim, e estamos vivendo-a.”