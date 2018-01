Hackers postam bandeiras gays em contas do ISIS

Hackers postam bandeiras gays em contas de simpatizantes do ISIS.

Depois do atentado em Orlando, membros do Anonymous se infiltraram em contas de simpatizantes do Estado Islâmico e postaram conteúdo “gay-friendly”.

O usuário @WauchulaGhost contou a Newsweek que depois que Omar Mateen matou 49 pessoas na boate Pulse, se sentiu compelido a agir.

Avatares foram substituídos por bandeiras com arco-íris.

Contas foram inundadas por slogans do movimento LGBT.

Outros ativistas reclamam que autoridades têm feito pouco contra o ativismo do ISIS na rede.

@WauchulaGhost disse ao Washington Post que é fácil identificar e encontrar imagens e ameaças de simpatizantes do ISIS.

“Acordo de manhã e vejo mensagens de radicais dizendo que vão me matar e cortar minha cabeça fora. Contra-atacamos.”

Justo. Cada um luta com sua arma.

