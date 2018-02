Hackers declaram guerra contra ISIS

Um aliado inusitado na guerra contra o terrorismo se pronunciou ontem.

O notório grupo de hackers Anonymous declarou “guerra total” ao Estado Islâmico e conclamou todos os seus parceiros e aliados a atacar virtualmente a organização.

Com a máscara do personagem Guy Fawkes, o símbolo do grupo, um membro com a voz distorcida declarou, pelo Youtube:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A guerra está desencadeada. Estes ataques não podem ficar impunes. Sim, vocês, parasitas que matam inocentes. Vamos caçar-vos, como temos feito desde os ataques ao Charlie Hebdo. Esperamos uma reação maciça de Anonymous. Vamos lançar a maior operação jamais realizada contra vocês, podem esperar um enorme número de ataques cibernéticos”

No vídeo, o membro do grupo apresenta condolências às famílias das vítimas do ataque em Paris.

A autenticidade foi confirmada pela Newsweek.

Anonymous é um grupo anarquista composto de usuários de múltiplos fóruns da internet, que atacam desde 2006 pedófilos a seitas como Cientologia.

Ninguém sabe precisar quantos membros tem, espalhados pelo mundo.

Em agosto de 2012, o Anonymous hackeaou o site do Ministério da Defesa da Síria, substituiu com uma imagem da bandeira pré-Bath, um símbolo do movimento a favor da democracia no país, assim como uma mensagem de apoio à Revolta na Síria.

Uma “livre coalizão de habitantes da internet”, o grupo se juntou através de sites como 4chan, Encyclopædia Dramatica e até o próprio YouTube, redes sociais. Não tem líder.

“Qualquer um pode se tornar Anonymous e trabalhar em direção a um certo objetivo…”, disse um membro ao jornal Baltimore City Paper. “Nós temos essa agenda, na qual todos concordamos, coordenamos e seguimos, mas todos andam independentemente em sua direção, sem nenhum desejo de reconhecimento. Queremos apenas fazer algo que sentimos que é importante que seja feito.”