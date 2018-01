Grande evento sobre igualdade

Emma Watson convida todos para falarmos ao vivo sobre Igualdade de Gêneros, Igualdade entre Homens e Mulheres.

Será uma conversa sobre Ele e Ela, ou Ele com Ela, ou melhor, Ele para Ela [He For She and Gender Equality].

Será neste domingo, 8 de março, às 17h [horário de Londres] 13h [horário de Nova York], ao vivo pelo Facebook. Quem estiver em Londres pode assistir e participar ao vivo.

Quem quiser mandar uma história pessoal sobre a desigualdade de sexos, violência, abuso, mande até hoje para: http://goo.gl/forms/dRzVjsdNSR.

Algumas podem ser selecionadas.

O máximo esta menina:

O projeto faz parte da luta www.heforshe.org