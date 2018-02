Google Street View acha capas de discos

Ainda bem que o mundo está cheio de desocupados

Pacientes fãs, obcecados

Que, desafiados pelo Google Street View, reencontraram algumas capas de alguns clássicos

De Pink Floyd a Beatles

Na série que também já abordou pinturas clássicas que encontram o Google Street View

Lá vão:

Morning Glory (Oasis), clássico do Britpop de 1995. Berwick Street, no Soho – Londres

Physical Graffiti (Led Zeppelin), um dos meus discos favoritos, na quadra residencial da mítica rua St Mark’s Place, East Village – NY. Aparentemente idêntica à foto dos anos 1970. Com mais grafites

Animals (Pink Floyd), dos últimos discos da mais completa banda de todos os tempos, foto tirada de Battersea Power Station, em Wandsworth – Londres

Paul’s Boutique by (Beastie Boys), loja de 1989 na esquina da Ludlow com Rivington, Lower East Side – NY

Willy and the Poor Boys (Creedence Clearwater Revival). Clássico californiano! Foto tirada em 1969 do mercado de peixes da Hollis Street, em Oakland, do outro lado de San Franciasco – Califórnia

Moving Pictures (Rush). A banda canadense ilustrou em 1981 a capa com pinturas do Ontario Legislature – Toronto

The Freewheelin’ Bob Dylan (Bob Dylan). Esta é manjada. Com 22 anos, Bob dá um rolê em 1963 com namorada Suze Rotolo na Jones Street, West Village – NY

Abbey Road (Beatles). Precisa comentar?