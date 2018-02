Globo convida para reality tecnológico

Pode parecer a reunião do deque do Titanic, ou a orquestra, para salvar o navio que trombou com um iceberg (conhecido como Tecnologia da Informação).

Pode ser que há salvação para o aparelho dominante há oito décadas, a TV, mas que está a cada dia que passa mais encostada, em segundo plano.

Será no futuro jogada no depósito ao lado da secretária eletrônica e fax? A GLOBO quer saber.

E reúne em setembro na famosa casa do BBB um reality de nerds, o seu próprio HACKATON, maratona de 33 horas, dividida em 8 grupos, para criar soluções para o dilema:

“COMO A TECNOLOGIA PODE MUDAR A FORMA DE PRODUZIR E CONSUMIR CONTEÚDO?”

Qualquer um pode se inscrever:

http://hackathonglobo.com/

A proposta:

“Todos os nerds, digo, engenheiros e desenvolvedores, vão ficar confinados na casa do BBB até sair alguma coisa que preste. (Não é brincadeira, é sério!)”

Apresentado por Felipe Andreoli, os “brodnerds” terão acesso a todas as tecnologias possíveis (incluindo um Super Nintendo) e algumas APIs.

Uma banca de jurados vai escolher os melhores projetos.

Os prêmios, além da fama fugaz:

1º. Três dias imersos dentro do MIT Media Lab em Boston

2º. Kit de desenvolvimento (Raspberry PI, sensores entre outras coisas)

3º. Par de ingressos para o “maior show de rock do país”.

A TV sobreviverá à revolução tecnológica [mídias sociais, conteúdo on demand, games interativos, web]?

Alguém pode salvá-la?